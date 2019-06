Rauchmelder ruft Feuerwehr auf den Plan

Mit drei Einsatzfahrzeugen ist die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen am Dienstag gegen 14.20 Uhr ausgerückt, weil eine Anwohnerin der Allee einen Brand in der Nachbarwohnung befürchtete. Die Frau alarmierte die Feuerwehr, weil sie aus der Wohnung ihrer Nachbarin den Alarm eines Rauchmelders hörte. Sie wusste, dass die Nachbarin, aus deren Wohnung das Signal drang, nicht zu Hause war. Also öffnete die Feuerwehr die Wohnungstür, die nur ins Schloss gezogen, aber nicht zugeschlossen war. „Wir merkten gleich, dass es weder im Treppenhaus noch in der Wohnung nach Rauch roch“, sagte Jürgen Bossert, Kommandant der Sigmaringer Feuerwehr am Einsatzort auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Warum das Alarmsignal des Rauchmelders ausgelöst worden ist, sei nicht feststellbar gewesen. „Vermutlich der Rauchmelder eifach defekt“, sagte der Kommandant.