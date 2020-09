Rathaus verkürzt Öffnungszeiten

Ab Dienstag, 15. September, bleibt das Rathaus der Stadt Sigmaringen mit Bürgerbüro bis auf Weiteres dienstags ab 12 Uhr für den Publikumsverkehr geschlossen. Dienstagvormittags sind Rathaus und Bürgerbüro von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten der Tourist-Information bleiben unverändert.

Mit dieser Maßnahme schafft die Stadtverwaltung Zeiträume, um Rückstände in der Sachbearbeitung in den verschiedenen Abteilungen aufzuarbeiten. Die Rückstände seien auf coronabedingte Mehraufwände und personelle Veränderungen zurückzuführen, teilt Stadtsprecherin Janina Krall mit. Durch die Schließung sind die öffentlichen Toiletten im Rathaus am Dienstagnachmittag nicht zugänglich.