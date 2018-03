Raser wird in Sigmaringen durch Unfall gestoppt

Offensichtlich sehr eilig hatte es ein 20-jähriger Autofahrer, der am Samstag gegen 13.30 Uhr die B 463 von Albstadt kommend in Richtung Sigmaringen befuhr. Der junge Mann überholte im Bereich der Einmündung „Hochgesträß“ nicht nur vier vorausfahrende Fahrzeuge, indem er über die Sperrfläche fuhr, sondern begann noch kurz vor dem Kreisverkehr in Höhe Nollhof eine Autofahrerin zu überholen, obwohl die Geschwindigkeit dort auf 60 Stundenkilometer begrenzt ist und ein Überholverbot gilt. Dem 20-Jährigen gelang es zwar noch, vor dem Fahrbahnteiler wieder einzuscheren, verlor dann aber infolge überhöhter Geschwindigkeit noch vor Einfahrt in den Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug, schanzte über die Verkehrsinsel und kam von der Straße ab. Der Mann, der sich leicht verletzte, konnte sich noch selbst aus seinem Auto befreien, ehe er von Ersthelfern versorgt werden konnte. Sein nicht mehr fahrbereites Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 2000 Euro entstand, musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Der 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Unfallverursacher mit seinem Kia noch weitere Verkehrsteilnehmer durch seine Fahrweise gefährdet hat, und bittet diese, sich mit der Verkehrspolizei, Telefon 07571/1040, in Verbindung zu setzen.