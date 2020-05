Raser rutscht beinahe in weiteres Auto

Nur durch eine Vollbremsung hat eine Nissan-Fahrerin am Samstag gegen 12.10 Uhr vor einem Unfall in Sigmaringen in der Laizer Straße bewahrt. Der Nissan befuhr die Burgstraße in Richtung Laizer Straße. Aus der Laizer Straße bog zu diesem Zeitpunkt ein 34-Jähriger mit seinem BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Burgstraße ein. Während des Abbiegens kam der BMW ins Schleudern und der Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen. So gefährdete er die Nissan-Fahrerin. Nun ermittelt die Polizei gegen ihn wird wegen Straßenverkehrsgefährdung.