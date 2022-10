Rapper Sido übernachtet in Sigmaringen

Der Rapper Sido hat sich am vergangenen Wochenende in Sigmaringen aufgehalten. Weil er am Freitagabend in der Kulturfabrik in Albstadt aufgetreten ist, hat der Berliner Musiker im Sigmaringer Karls Hotel übernachtet.

Gemeinsam mit DJ Desue ist er aktuell auf Usta-Soundsystem-Tour. Auf dem sozialen Netzwerk Instagram hat der Rapper ein Bild vom Sigmaringer Schloss veröffentlicht und auch das Hotel ließ es sich nicht nehmen, auf seinem Instagram-Profil ein Bild mit dem bekannten Rapper zu veröffentlichen.