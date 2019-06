Raphael Hagg freut sich über den Preis der Landrätin

79 Schüler der Sigmaringer Bertha-Benz-Schule haben bei der Sommerabschlussprüfung ihre Berufsausbildung in den Bereichen Bau-, Farb-, Holz-, Elektro- und Metalltechnik sowie in der Ernährungsabteilung erfolgreich abgeschlossen. Schulleiter Christian Roth und die Klassenlehrer verabschiedeten die Absolventen. „Sie haben einen Beruf erlernt, auf den Sie stolz sein können“, stellte Roth anerkennend fest. Mit der Ausbildung im Handwerk hätten die Absolventen die Grundlage für ein erfolgreiches Berufsleben geschaffen. „Halten Sie sich fit in Ihrem Job und qualifizieren Sie sich weiter“, forderte Roth die jungen Erwachsenen auf.

Er dankte den Lehrern für ihren wichtigen Beitrag zu den erfolgreichen Abschlüssen, was immer wieder eine neue Herausforderung darstelle. Der Schulleiter freute sich, eine Reihe von Preisen und Belobigungen für hervorragende Leistungen überreichen zu dürfen, darunter den Preis von Landrätin Stefanie Bürkle für die beste Leistung aller Auszubildenden. Der Preis ging an Mechatroniker Raphael Hagg. Außer ihm erhielten Preise Tobias Huber, Tizian Möck, Johannes Unsöld (Mechatroniker), Jannik Huber, Artem Schmalz (Industriemechaniker), Noah Reck (Zerspanungsmechaniker), Jona Bauer und Florian Keppeler (Tischler). Über Belobigungen freute sich Marco Ammann, Mario Doser, Nico Genkinger, Hannes Schmid (Mechatroniker), Dennis Cibok, Lukas Maier, Fabian Mareck (Industriemechaniker), Clemens Hoheisel, Laura Rieder (Zerspanungsmechaniker), Fabian Arnold, Alex Heilborn, Benedikt Schäfer, Tobias Suk (Tischler), Karina Dollenmaier, Nina Manno (Maler und Lackierer).