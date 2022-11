Ralf Uhl ist der neue Dirigent

Nach einer zweijährigen Corona-Pause meldete sich das Kreisverbandsjugendorchester Sigmaringen (KVJO) am Sonntag, 6. November, mit einem festlichen Konzert in der Abteikirche Beuron zurück. Für das Orchester war das Benefizkonzert ein Neustart auf mehreren Ebenen, denn nach 25 Jahren gibt es dieses Jahr einen Wechsel am Dirigentenpult.

Ralf Uhl ist im Landkreis Sigmaringen kein Unbekannter: Seit 2014 ist er Dirigent der Stadtkapelle Mengen und bereits seit 2006 Oberschulrat am Kreisgymnasium Riedlingen im benachbarten Landkreis Biberach. Nach seinem Studium der Schulmusik und Germanistik in Mannheim promovierte er 2017 in Musikwissenschaft und wurde 2022 schließlich Nachfolger von Musikdirektor Thomas Stöhr im KVJO sowie als Kreisverbandsdirigent. Mit dem KVJO hat er große Ziele: „Ich möchte das Orchester in die Lage versetzen, seine Vorbildfunktion jederzeit vollumfänglich unter Beweis stellen zu können. Primär wird die konzertante Blasmusik im Fokus stehen. Parallel möchte ich angehende Dirigenten schulen und diese mit dem Orchester ihre ersten praktischen Erfahrungen sammeln lassen.“ Erste Konzepte habe er bereits im Hinterkopf, auch wenn noch nichts spruchreif sei.

Das KVJO ist ein sinfonisches Auswahlblasorchester mit Musikerinnen und Musikern aus den Musikvereinen des gesamten Landkreises und organisatorisch der Bläserjugend Sigmaringen unterstellt. Die zweijährige Pause hat spürbare Auswirkungen auf die Struktur des Orchesters: Während für gewöhnlich jedes Jahr einige neue Mitglieder hinzukommen und sich einige ältere Mitglieder verabschieden, ist nun ein Großteil der 80 Musizierenden komplett neu.

Tatsächlich ist das musikalische Niveau im KVJO hoch, heißt es in der Mitteilung. Uhl erklärt: „Das Orchester soll jungen Musikern, die überdurchschnittlichen Leistungswillen zeigen, eine Plattform bieten, auf der sie umfassendere Erfahrungen sammeln und an ihren eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterarbeiten können.“ Voraussetzungen für eine Aufnahme ins Orchester sei deshalb das silberne Musikerleistungsabzeichen (D2) oder eine entsprechende Empfehlung der Instrumentallehrkraft.