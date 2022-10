Rainer Schildberger stellt Ergebnisse seines Werkaufenthalts Literatur vor

Der Berliner Schriftsteller Rainer Schildberger lebt und arbeitet insgesamt sechs Wochen in den Ateliers im Alten Schlachthof. Am Donnerstag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr, liest er eine Woche vor Ende seines Werkaufenthalts Literatur aus den Texten, die in Sigmaringen entstanden sind.

Als Geschichtenerzähler arbeitet Schildberger gerne auf dem Hintergrund des Biografischen, aber auch im schräg Fiktionalen. Nicht selten vermengen sich Traum und Wirklichkeit. Das Magische nimmt in seinem Schreiben ebenfalls einen grundlegenden Platz ein. In seinem aktuellen literarischen Manuskript, an dem er im Schlachthof weitergeschrieben hat, wirft er einen 20-jährigen Abiturienten aus der Gegenwart zurück in den Sommer 1913.

Geschrieben hat er vor allem im Atelier Eins, mitten in der Ausstellung von Karin Geschke. Die Ruhe, die Landschaft, aber auch die Begegnungen haben Einfluss genommen auf die Handlung. So wird wahrscheinlich das Konzert mit dem Organetto-Spieler Christophe Deslignes in veränderter Art auftauchen. Schildberger ist selbst erstaunt über die Intensität dieser Begegnung: "Ich habe von seinem Konzert und ihm geträumt. Wie ein Magier war er mit seinem seltsamen Instrument auf unglaubliche Weise präsent." Eine andere Begegnung, bei der er zu Beginn seines Aufenthalts drei Jugendliche beobachtete, die einen aus ihrer Gruppe abwechselnd drangsalierten und dann wieder überschwänglich umarmten, erinnerte ihn an eine unangenehme Erfahrung in seiner Kindheit, die plötzlich wieder auftauchte. Während Schildberger als "Vormittagsschreiber" am Hauptmanuskript arbeitete, entstanden am Nachmittag und Abend nicht geplante Collagen, die die Weltlage bis zu Berichten in der Tageszeitung, mit "manipulierten Schlagzeilen" und Alltäglichem, in Szene setzen. Der Kontrast und das Fremde hat ihn dabei gereizt. So las er von einer „Häsrückgabe“ und konnte sich dahinter nichts vorstellen. Storytelling, das freie Erzählen, ist seine bevorzugte Methode, „Codes“ oder „Geheimsprachen“ feuern dabei seine Fantasie an. Die hier entstanden Collagen, jeweils eine pro Woche, sind bei der Lesung ebenfalls zu sehen. Gerne kommt er nach der Lesung im Alten Schlachthof (Georg-Zimmerer-Straße 7) mit dem Publikum ins Gespräch. Der Eintritt ist frei.