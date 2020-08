Was die alte Boller Feuerspritze zu erzählen weiß und wieso sie jetzt, nach 175 Jahren, noch viel mehr erzählen kann, das ist eine spannende und dazuhin gesamthohenzollerische Geschichte. Stolz ist die Abteilung Boll der Feuerwehr Hechingen auf die Spritze zurecht, denn sie wurde von der Abteilung 1999 auf das Feinste restauriert und ist seit dem Umbau des Feuerwehrhauses auch jederzeit hinter großen Scheiben zu bewundern. Besonderer Wert wurde bei der Restaurierung auf den Erhalt der Schriftzüge gelegt. „Residenzstadt Sigmaringen“, „Gemacht von P.J. Wieland in Ulm“ und die Jahreszahl 1845 sind dort zu lesen, samt einem fein gemalten Sigmaringer Wappen, 1845 noch Residenzstadt des Fürstentums Hohenzollern-Sigmaringen.

Wie aber war die offensichtlich für die Stadt Sigmaringen gemachte Spritze nach Boll gekommen? Es gab zwar Hinweise, dass dies in den 1880er-Jahren geschehen sein musste, einen konkreten Beleg konnte aber auch Stadtarchivar Thomas Jauch im Boller Ortsarchiv nicht finden. Bis Jauch auf einen Bericht über die Führung „Brandheiß, der rote Hahn und der Feuerregen“ stieß, die im Schloss Sigmaringen angeboten wird. Thema ist der Großbrand im Sigmaringer Schloss am 17. April 1893. Der Themenführer Thomas Westhauser recherchierte in den vergangenen zwei Jahren ausführlich zum Schlossbrand, zwangsläufig auch über Ausrüstung der Feuerwehr Sigmaringen. Also nahm Jauch Kontakt mit Westhauser auf, beide sind zudem Mitglied im Hohenzollerischen Geschichtsverein. Und was dann passierte, war für die Sigmaringer und die Boller Feuerwehr und ihre Freunde ein wahrer Glücksfall: Ein Rädchen griff ins andere und das Staatsarchiv Sigmaringen, im dem wiederum das Stadtarchiv Sigmaringen verwahrt wird, sowie das Ortsarchiv Boll spuckten die Geschichte der Feuerspritze regelrecht aus, und zwar so detailliert, wie man es sich nur wünscht. Das Beste daran: Die Sigmaringer wussten gar nichts von der Existenz der Boller Spritze und auch sie können jetzt ihrer Feuerwehrgeschichte ein großes Kapitel hinzufügen.

Da staunte auch Thomas Westhauser, der bis 2018 Kommandant der Sigmaringer Wehr war und heute noch im vorbeugenden Brandschutz tätig ist. Westhauser wusste, dass die Residenzstadt 1845 eine Spritze erworben hat. Die steht in Sigmaringen, sieht genauso aus wie die Boller Spritze, ist aber rot lackiert worden und hat einzig die Aufschrift „1845“. Erst die Existenz der Boller Spritze brachte ans Licht, dass die Stadt Sigmaringen 1845 zwei Spritzen von der Firma Wieland in Ulm erworben hat. Einziger Unterschied, der auch auf den ersten Blick nicht auffällt: Die Boller Spritze hat ein Strahlrohr, die Sigmaringer zwei, letztere ist also leistungsfähiger.

Im Jahr 1883 beschloss dann die Stadt Sigmaringen, eine der beiden Spritzen zu verkaufen, und zwar im Wege der Versteigerung, angesetzt auf Samstag, 15. Dezember 1883, 11 Uhr, im städtischen Schuppengebäude im Schneckengarten. Grund war, dass wegen der Herstellung des Sigmaringer Wasserwerks und der Anlage von Hydranten eine zweite Handdruckspritze entbehrlich schien. Den Zuschlag für die Spritze erhielt schlussendlich die Gemeinde Boll, die 500 Mark dafür bezahlte, und – wie aus den Boller Rechnungsbüchern hervorgeht – noch einmal 14,80 Mark, die ein gewisser Adolf Caspar für das Abholen der Feuerspritze in Sigmaringen bekam.

Den Sigmaringer Schlossbrand, den Thomas Westhauser bei seinen Führungen lebendig werden lässt, hat die Boller Feuerspritze nicht erlebt, sie war ja schon in Boll. Offensichtlich war sie aber über längere Zeit eine der leistungsfähigsten Spritzen in der Nachbarschaft. Die Boller Wehrmänner eilten mit ihr im September 1898 ins Nachbardorf Stetten, wo ein Großbrand das ehemalige Dominikanerinnenkloster in Schutt und Asche legte, weitere 25 Jahre später, 1923, war die Spritze beim Brand des Fabrik- und des Wohngebäudes von Carl Loewengard in Hechingen im Einsatz, und sie soll dort die stärkste Spritze gewesen sein. Jetzt ist die Boller Feuerspritze im Ruhestand. Selbstverständlich ist sie nach der grundlegenden Restaurierung voll funktionsbereit, in seltenen Fällen wird sie von der Boller Wehr für Schauübungen aktiviert. Auf dieselbe Weise kommt die Sigmaringer Spritze zum Einsatz, die im Lagerschuppen an der Georg-Zimmerer-Straße aufbewahrt wird.

Thomas Westhauser hat sich inzwischen ein Bild von der Boller Spritze gemacht. Und war begeistert vom Zustand und der Aufschrift. Gemeinsam mit einer Gruppe Boller Feuerwehrmänner unter Leitung von Abteilungskommandant Christian Steinhilber und mit Hechingens Stadtarchivar Thomas Jauch wurde das Ausnahmestück begutachtet. Und feuerwehrkameradschaftliche Pläne geschmiedet: eine gemeinsame Schauübung der Sigmaringer und der Boller Spritze wäre toll, und die Boller Feuerwehrkameraden werden – wenn die Corona-Pandemie es zulässt – sicher auch der Einladung von Thomas Westhauser zu einem Treffen in Sigmaringen inklusive Themenführung folgen.

Dann darf auch mal mit einem Bierchen gelöscht werden – vor allem, wenn man in den letzten 175 Jahren mit der gleichen Spritze Leib und Leben gerettet hat.