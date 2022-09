Radfahrerin stürzt gegen geparktes Auto

Eine bislang unbekannte Radfahrerin ist am Donnerstag kurz vor 18 Uhr in der Antonstraße in Sigmaringen gestürzt und dabei gegen einen geparkten Fiat Panda gestoßen.

Der Besitzer des Wagens befand sich laut Polizeibericht zum Unfallzeitpunkt in seinem Fahrzeug und sprach kurz mit der älteren Frau. Erst später stellte er einen Schaden an seinem Fiat fest.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf die Radfahrerin geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07571 / 10 40 zu melden.