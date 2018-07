Radfahrerin erleidet Kopfverletzungen

Eine Radfahrerin hat sich bei einem Unfall am Mittwochabend beim Krankenhaus schwer verletzt. Die 50-Jährige befuhr die abschüssige Schützenstraße stadteinwärts und übersah einen von der Straße Am Sandbühl kommenden 34-jährigen Autofahrer. Nach Polizeiangaben hatte das Auto Vorfahrt. Die Radfahrerin kollidierte mit dem Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Mit Verletzungen am Kopf wurde die sie von einem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei 2000 Euro.