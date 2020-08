Radfahrer weicht Auto aus und stürzt

Ein Radfahrer hat sich am Mittwochnachmittag leicht verletzt, als er in der Gosheimer Allee einem Auto ausgewichen und dabei zu Fall gekommen ist. Wie die Polizei mitteilt, war der 70 Jahre alte Radler in Richtung Schmeier Straße unterwegs und wollte auf die Landesstraße in Richtung Donautal fahren. Der 67 Jahre alte Fahrer, der ihm mit dem Auto entgegenkam und selbst auf die Zufahrtsstraße abbiegen wollte, erkannte das Vorhaben zu spät. Aufgrund der Verletzungen durch den Radsturz musste der 70-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.