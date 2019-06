Radfahrer verletzt sich bei Unfall leicht

Leichte Verletzungen hat sich ein 67-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen an der Einmündung der Abfahrt der B 32 in die L277 zugezogen. Ein 77-jähriger Autofahrer wollte von der B 32 kommend an der Einmündung in die L 277 nach links in Richtung Mühlbergtunnel einbiegen und hielt an der Stoppstelle zunächst ordnungsgemäß an. Als er dann in die L 277 einfuhr, übersah er den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Radler und stieß diesen leicht an. Hierdurch kam der 67-Jährige zu Fall und zog sich Prellungen und Schürfwunden zu, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 550 Euro.