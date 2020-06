Radfahrer stoßen zusammen

Auf dem Radweg neben der L456 zwischen Sigmaringen und Krauchenwies sind am Mittwochnachmittag zwei Radfahrer zusammengestoßen. Laut Polizei verletzte sich einer der beiden Beteiligten leicht. Gegen 15.25 Uhr fuhr der Unfallverursacher auf dem geschotterten Radweg in Richtung Krauchenwies. Rund 300 Meter nach Josefslust fuhr er in einer Linkskurve mitten auf dem Weg. Dort kam dem 35-Jährigen ein E-Bike entgegen, dessen Fahrer ebenfalls nicht rechts fuhr, weil dort nach dem Gewitterregen Äste in den Radweg hineinragten. Die Fahrräder stießen zusammen, die zwei Fahrer stürzten. Der 57-jährige Mountainbiker verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Ein Sachschaden entstand laut Polizei nicht.