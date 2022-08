Radelnder Lauftreff lädt zum Eisessen ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anstatt unserer Gymnastik am Mittwochabend, die jetzt in den Sommerferien ausfällt, lud Winfried Walk, Leiter des Lauftreffs Sigmaringen, spontan zum Eisessen in die Eisdiele Dolomiti ein. Es soll eine kleine Anerkennung sein an alle Radelnden, die beim Stadtradeln mitgemacht haben und mitgeradelt sind, um für unseren Verein Kilometer zu sammeln. Wir waren ein starkes Team von nur 22 Radelnden und haben sogar den 4. Platz belegt mit insgesamt 9610 Kilometern!

Peter Rigöl hat in der Einzelwertung für Sigmaringen mit seinen 2242 Kilometern den 1. Platz belegt und hat uns somit auch zu dieser guten Wertung verholfen. Heinz Neusser, der letztes Jahr für unseren Verein die meisten Kilometer fuhr, brachte es dieses Jahr auf gute 1432 Kilometer. Respekt und vielen Dank für die tollen Leistungen.

Wir waren uns alle einig, dass man so ein gemeinsames Treffen außerhalb des Sportes wiederholen könnte. Der Lauftreff wird auch nächstes Jahr wieder in die Pedale treten, wenn es heißt, Kilometer fürs Stadtradeln zu sammeln. Bis dahin treffen wir uns weiterhin zum Training mit Joggen, Nordic-Walking, Walking und zur Gymnastik zu den gewohnten Zeiten.