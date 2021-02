Rad- und Fußgängerweg an der Donau gesperrt

Aufgrund von Baumfäll- und Bauarbeiten an den Außenanlagen von „Karls Hotel“ und des Umbaus der Donaubühne ist der Rad- und Fußgängerweg entlang der Donau auf Höhe „In den Burgwiesen“ bis voraussichtlich 19. März gesperrt.

Die Umleitung erfolgt ab der Burgstraße über die Straße „In den Burgwiesen“ bis zur Kurve auf Höhe des Panthelsteins und umgekehrt, heißt es in einer Pressemeldung.

Beim Umbau der Donaubühne handelt es sich um eine städtische Baumaßnahme auf privatem Grund. Die Donaubühne wurde im Rahmen des Grünprojekts 2013 errichtet und hätte nach der ursprünglichen Vereinbarung 2035 zurückgebaut werden müssen. Durch die Maßnahme spart die Stadt Sigmaringen die Kosten für einen Rückbau und erhält die Donaubühne dauerhaft. Im Zuge des Umbaus werden die beiden oberen Stufen entfernt. Gleichzeitig wird die Tribüne rechtsseitig verlängert, sodass die Gesamtzahl der circa 200 Sitzplätze beibehalten wird.

„Vor dem Hintergrund, dass die Donaubühne eigentlich nur für einige Jahre an diesem Standort geplant war, freue ich mich umso mehr, dass wir diese Lösung gefunden haben. Mit dem Umbau erhalten wir den liebgewonnenen Treffpunkt für Jung und Alt sowie die Möglichkeit für kleinere Freilicht-Veranstaltungen an diesem malerischen Standort“, wird Sigmaringens Bürgermeister Marcus Ehm in der Pressemitteilung zitiert.