Rad löst sich während der Fahrt

Durch einen Reifen, der sich während der Fahrt gelöst hat, ist es am Sonntagabend kurz nach 23 Uhr auf der B 32 beim Nollhof zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei befuhr eine 24-jährige Autofahrerin mit ihrem Fiat die B 32 vom Nollhof kommend in Richtung Sigmaringen, als sich unmittelbar nach dem Kreisverkehr das linke Vorderrad von dem Fiat löste und auf die Gegenfahrspur rollte. Dort stieß der Reifen mit einem entgegenkommenden Ford Kuga zusammen. Durch großes Glück wurde dabei niemand verletzt, der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf rund 1.500 Euro geschätzt. Nachdem nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Reifen vor Fahrtantritt möglicherweise durch einen unbekannten Täter bewusst manipuliert wurde, hat das Polizeirevier Sigmaringen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.