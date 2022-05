„Rackets and More“ eröffnet in Sigmaringen

Vor knapp drei Jahren hat sich der Sigdorfer Markus Neuburger mit seiner Firma „Rackets and More“ selbstständig gemacht. Was damals mit dem Bespannen eines Tennisschlägers begann, hat sich mittlerweile zu einem Sportartikel-Unternehmen entwickelt, das in der Region gut etabliert ist. Laut Neuburger zählen auch Schulklassen und Vereine zum festen Kundenstamm. Nun ist Neuburger mit seinem Verkaufs- und Ausstellungsraum nach Sigmaringen gezogen, der bisherige Raum in Sigmaringendorf wird für die Erweiterung der Textilveredlung benötigt.

„Rackets and More“ präsentiert sich von nun an in der Donaustraße, im ehemaligen Domizil der Fahrschule Krause. „Klein, cool und sportlich“, sagt der junge Familienvater zum neuen Verkaufsraum, „Lage und Größe sind top“. Angeboten wird vom Tennisball bis zu Torwarthandschuhen, von der Trinkflasche bis zum Trainingsanzug alles rund um Sportbekleidung und Zubehör. Dabei liegt das Kerngeschäft im Bereich Tennis und Fußball. Geöffnet hat „Rackets and More“ vorerst dienstags, donnerstags und samstags, da Neuburger an den anderen Tagen als Tennistrainer auf dem Platz steht.