Etwa 220 Besucher haben sich trotz bestem Wetter am Sonntagabend in der Kirche St. Johann, Sigmaringen, zum Konzert der Freiburger Domsingknaben eingefunden. Der Chor zog mit dem gregorianischen Gesang „Cantate Dominum“ in den Chorraum. Die Klangschönheit der Stimmen ließ schon erahnen, dass dies ein besonderes Konzert werden würde. Eine filigrane Führung der Stimmen setzt Orlando di Lassos Missa „Qual donna“ voraus. Dem wurden die Domsingknaben unter Leitung des Domkapellmeisters Boris Böhmann in jeder Weise gerecht. Unaufgeregt, aber immer souverän, führte er die 70 Stimmen durch das Konzert. Die notwendigen Männerstimmen wurden durch ehemalige Domsingknaben übernommen, die Sopranstimme von den etwa 40 Sängern, die noch nicht im Stimmwechsel sind.

Johann Sebastian Bachs Orgelwerk „Christ unser Herr zum Jordan kam“ zeichnet sich durch eine subtile Symbolik aus: Die Wellen des Jordans werden durch eine durchgängige Bewegung der Bassstimme dargestellt, dazu treten zwei Stimmen, die an konzertierende Geigen erinnern und zuletzt gesellt sich der Choral hinzu. Auf der Orgel der Kirche St. Johann spielte Bezirkskantor Bruno Hamm.

Anton Bruckners Chorwerk atmet den Geist seiner Symphonien: Große Linienführung, eine überaus farbige Harmonik. Auch diesem Werk zeigten sich die jungen Sänger gewachsen: Die dynamische Bandbreite des Chores ganz ausnutzend ließen sie ein archaisches Klanggebäude entstehen, das die Zuhörer unweigerlich in ihren Bann zog.

Eingerahmt wurde dieses Werk von zwei barocken Chorwerken: Heinrich Schütz´ „Verleih uns Frieden gnädiglich“ und Georg Aichingers „ Regina coeli“. Johann Sebastian Bachs Fantasie und Fuge g-Moll lotet zu Beginn alle harmonischen Möglichkeiten der damaligen Zeit aus, mit kräftigen Registern auf der Koenig-Orgel gespielt. Quicklebendig kommt die Fuge daher, die wie ein munterer Bach in perlenden Tonkaskaden erklang.

Badenerlied als Zugabe

Mit Josef Rheinbergers „Abendlied“ zeigte der Chor, mittlerweile auf der Empore angekommen, nochmals seine Stärken: klare, kräftige Stimmen, eine absolut reine Intonation, sicheres Beherrschen der verschiedenen Musikstile. Das letzte Stück auf dem Programm, Stanfords „Ye Choirs of New Jerusalem“ musizierte die Orgel mit dem Chor gemeinsam. Nach dem langen und ehrlichen Applaus gab der Chor eine überraschende Zugabe: zwei Strophen des Badenerliedes ließ der Chor hören, in einem die Zuhörer mitreißenden Satz. Ebenso wie der Chor singend eingezogen war, zog er mit einem schlichten Abendlied wieder aus der Kirche aus.