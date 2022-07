Qualifizierungskurs für Tageseltern

Die Koordinierungsstelle für Tageseltern in Sigmaringen startet am 13. Oktober den neuen Qualifizierungskurs für Kindertagespflegepersonen. Hier kann man die Qualifizierung als Tageseltern erlangen. Es sind noch Plätze frei. Ein Vorab-Austausch sowie ausführliche Informationen über Voraussetzungen und die Qualifizierung gibt es online per Zoom am Freitag, 15. Juli, von 11 bis 12 Uhr. Nach der Anmeldung per Email an m.hanschke@fbz-sigmaringen.de gibt es den Zugangslink. Eine weitere Möglichkeit ist ein Telefonat mit Marlies Hanschke von der Koordinierungsstelle für Tageseltern, Telefon 07571 7479510, im Frauenbegegnungszentrum Sigmaringen. Auskünfte über die Voraussetzungen für die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson gibt es bei Ingrid Höfer, Fachstelle für Kindertagespflege, Landratsamt Sigmaringen, unter Telefon 07571 102/4258. Bewerbungsende für den Tageseltern-Qualifizierungskurs ist der 27. Juli.