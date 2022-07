Qualifizierungskurs für Tageseltern

Die Koordinierungsstelle für Tageseltern startet in Kooperation mit dem Landkreis Sigmaringen einen Qualifizierungskurs für Tagesmütter und –väter am Donnerstag, 13. Oktober, in Sigmaringen. Die Grundqualifizierung besteht aus einem tätigkeitsvorbereitenden und einem tätigkeitsbegleitenden Teil. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bewerbungsende ist Mittwoch, 27. Juli.

Koordinierungsstelle für Tageseltern informiert und beantwortet Fragen zu dem Qualifizierungskurs. Ansprechparternin ist Marlies Hanschke (Telefon 07571 / 7479510, Mobil 0151 10377223, E-Mail: m.hanschke@fbz-sigmaringen.de) im Frauenbegegnungszentrum. Sigmaringen, Koordinierungsstelle für Tageseltern.

Auskünfte über die persönlichen Voraussetzungen für die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson erhalten Interessierte von Ingrid Höfer, Fachstelle für Kindertagespflege (Telefon 07571 / 102 4258, E-Mail: ingrid.hoefer@LRASIG.de) im Landratsamt Sigmaringen.