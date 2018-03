Publikum singt Schlager lauthals mit

Einen unvergesslichen Abend haben grandiose Darsteller der Espen Nowacki Comedy-Musik-Show „Ab in den Süden“ ihrem überaus verzückten Publikum geboten. Rund 500 Gäste waren am Freitagabend in der Stadthalle Sigmaringen völlig aus dem Häuschen. Gnadenlos wurde lauthals zu Schlagern wie „Atemlos“ von Helene Fischer oder „Wahnsinn“ von Wolfgang Petry mitgesungen, wobei diese Liedtitel auch die Stimmung beschreiben könnten.

„Super toll, affengeil, Sigmaringen stand Kopf“, so beschrieb Uschi Gentner aus Veringenstadt vor dem nach Hause Gehen das dreistündige, unterhaltsame Schlager-Musical. Noch im Taumel der Begeisterung gab es zum Abschied ein Foto mit den Stars, bei dem auch Ehemann Bruno die Musical-Stars um ein Autogramm bat. Rund 50 der bekanntesten und beliebtesten deutschen Hits aus den vergangenen 50 Jahren präsentierten die brillanten Akteure Johanna Wypich als Marina und Dominic Niedenzu als ihr Freund Torben, denn die Show bot außer mitreißender Musik auch noch turbulente Beziehungsdramen mit urkomischen Dialogen.

Als Gigolo Johnny sorgte Fabian Böhle für Verwirrung bei Freundin Anita alias Dalma Viczina. Mit Jeanne-Marie Nigl sorgte die resolute Figur der „Resi“ für Hochkonjunktur in Sachen Stimmung, die ihren Ehemann Michael Schnitzler im Griff hatte und ihm gehörig die Leviten las. Dargestellt wurde der Ehemann auf Abwegen von Michael Müller, der gleichzeitig „Torbens Mathematiklehrer“ mimte. Voll in Aktion versetzte das Sextett das Publikum und die Bühne in den Ausnahmezustand. Da hatte jeder seinen Spaß, auch Rainer Müller aus Hohentengen. Wollte doch die quirlige Marina einen „Cowboy als Mann“, den sie sich im Handumdrehen aus dem Publikum holte. Gut gesattelt mit Cowboyhut dekoriert wurde der Gast zum Pferdchen. „Das war schon eine Überraschung, aber ich bin für alles zu haben“, war der Kommentar des Hohentengeners. Es sei ein sehr unterhaltsamer Abend mit gehörig viel Spaß gewesen, „einfach toll“, sagte Rainer Müller voller Begeisterung.

Zu einem Tänzchen mit viel Körpereinsatz forderte „Johnny“ Konrad Nipp aus Wald auf. Nicht wissend, wie ihm geschah, machte auch der Zuschauer aus der ersten Reihe ohne zu zögern sofort mit. Alles begann mit dem Hit „Ab in den Süden“, bei dem drei sehr unterschiedliche Pärchen per Flieger ihr Urlaubsdomizil in Italien erreichten. Das gespielte Szenario wurde mit ohrwurmlastigen Klassikern aus den 60er-Jahren bis hin zu Partyhits der Neuen Deutschen Welle, Pop und Schlager besungen. Lieder wie „Schuld war nur der Bossanova“, „Tanze Samba mit mir“, „Er gehört zu mir“ bis hin zu „Sugar, Sugar Baby“ und „Da, da, da“ sorgten rund drei Stunden für grenzenlos gute Laune.

„Wir haben die Karten von unserer Tochter zu Weihnachten bekommen“, sagte Siegfried Stauss aus Gammertingen, der das Spektakel mit seiner Ehefrau Theresia besuchte. „Ich war erst sehr skeptisch, ob es meinen Eltern gefallen würde“, sagte Gabriele Heitmar, die ebenfalls mit Ehemann da war. „Es ist einfach fantastisch, die alten Schlager zu hören, sich an die alten Zeiten zu erinnern und die Riesenstimmung hier zu genießen, die Mischung macht’s“, waren sich alle vier einig. Espen Nowackis Urlaubs-Revue „Ab in den Süden“ hielt, was es versprach, als ein unterhaltsames Schlager-Musical und Schauspiel, das die Stimmung zum Kochen brachte.