Publikum beschreibt die Show in Superlativen

Rund zweieinhalb Stunden mitreißende, temperamentvolle Bühnenpower voller Emotionen hat die Gala „Die Nacht der Musicals“ am Freitagabend ihren Gästen in der Stadthalle Sigmaringen präsentiert. Das Musikcocktail der Extraklasse beinhaltete mit Rocky, Tanz der Vampire, Cats, Frozen und König der Löwen, um nur einige zu nennen, weltbekannte Lieder aus Erfolgsmusicals.

„Genial, wunderschön, das war wirklich der Hammer“, so beschrieb Zuschauerin Sabine die abwechslungsreiche Show der Hauptdarsteller Merle Saskia Krammer, Catherine Joos, Christoph Apfelbeck, Tamas Szaraz und Micha van de Weg. „Ganz besonders schön fand ich The Rocky Horror Picture Show“, sagte die Ravensburgerin. „Es war toll, wie die Darsteller das Publikum mitreißen konnten“, sagte Christine Kolano aus Herdwangen. Besonders angetan war Georg Kolano von den bekannten Liedern, weil die Eheleute eifrige Musicalbesucher sind. „Mir hat Tanz der Vampire und Jesus Christ Superstar am besten gefallen“, sagte Nico Hanner, der mit seiner Familie und Freundin Sophia das Event besuchte. „Rocky war gut“, fügte der kleinere Bruder Pascal hinzu. Es sei eine sehr gute Stimmung in der Stadthalle gewesen, so der Pfullendorfer weiter. Super, klasse, hervorragend – gesprochen wurde an diesem Abend von allen Gefragten in Superlativen.

Mit Pfiffen und Zurufen wurde am Ende der Show das Wohlgefallen kundgetan, bis eine Zugabe den Abend beendete. Aufwendige, bunt schillernde Kostüme durch ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept in Szene gesetzt, komplettierten die musikalische Reise durch die Welt der Musicals. Zu Gehör kamen unter anderen das Medley aus Rocky mit „Eye of the Tiger“, aus Grease „Shaking at the high school hop“, „Let it go“ aus Frozen der Eiskönigin, „Hinterm Horizont“ von Udo Lindenberg, „Geboren um zu leben“ von Unheilig und „Perfect“ von Ed Sheeran.

Darsteller kommen aus europäischen Ländern

Ein Highlight setzte dem nächsten die Krone auf. Die erfahrenen und hochkarätigen Darsteller verstanden es in Meisterleistungen, ihre Zuschauer zu faszinieren. In ihren Paraderollen brillierten die ausgezeichneten Stars aus Ungarn, Österreich, den Niederlanden und Deutschland. So international wie ihre Akteure war auch das Bühnenbild, welches die verschiedensten Szenen wie New York, den Dschungel Afrikas, das dunkle Transsilvanien oder die illusionäre Welt aus 1001 Nacht perfekt ins Bild rückte. Immer wieder kamen die Darsteller ins Publikum und bezogen die Zuschauer mit in ihre Show ein. Wunderschöne Melodien als Solo oder im Duett gesungen erwärmten die Herzen aller Gäste. Ob Groß oder Klein, für jeden war etwas dabei, dass begeisterte. Nach rund zweieinhalb Stunden ging der Abend mit einem Lächeln auf den Lippen zu Ende.