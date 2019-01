Psychiatrie-Chefarzt findet deutliche Worte für Nazi-Verbrechen

Bei einer unter die Haut gehenden Gedenkfeier für die NS-Opfer des Fürst-Carl-Landeskrankenhauses Sigmaringen ist besonders mit einer szenischen Lesung am Montagabend an das Schicksal der Ermordeten und Geschundenen des Nationalsozialismus erinnert und insbesondere den 90 ermordeten Patienten des Fürst-Carl-Landeskrankenhauses gedacht worden.

Pastoralreferentin Daniela Segna-Gnant von der Krankenhausseelsorge des SRH-Klinikums Sigmaringen und Dr. Frank Bopp, Chefarzt der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik führten in den Abend ein, dessen Höhepunkt die szenische Lesung „Die Unfruchtbarmacher“ von Eva Martin-Schneider war.

Segna-Gnant erläuterte zu Beginn, dass dieses Stück aufgrund von Recherchen des Arbeitskreises Justiz Mannheim entstanden sei. Die Autorin, die der Veranstaltung beiwohnte, hatte die Lesung in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis entwickelt und dramaturgisch umgesetzt. In dem Stück ist das Schicksal von drei Personen aus der Region Mannheim vorgestellt worden. „Wir können aber davon ausgehen, dass die Betroffenen hier in Hohenzollern demselben Schicksal ausgeliefert waren und dieselben menschenverachtenden Prozeduren über sich ergehen lassen mussten“, erklärt die Seelsorgerin den Bezug zu Sigmaringen.

Die Betroffenen wurden zwangssterilisiert

Die Darsteller gaben in bedrückender Weise dem zusammenwirkenden Räderwerk von Gesetz, Medizin und Justiz der NS-Zeit eine Gestalt, das dem in diese Maschinerie geratenen Menschen keinen Ausweg mehr ließ.

Einem jungen Mädchen mit Epilepsie, einem einfachen Mann mit einer holprigen Biografie und einer zweifachen Mutter, angeblich mit Alkoholproblemen, werden mit zum Teil konstruierten Argumenten und Befunden als erbkrank bezeichnet und damit zwangssterilisiert. Die Pastoralreferentin hielt fest, dass Eugenik (unter Eugenik wird die Lehre von der „Verbesserung“ des biologischen Erbgutes verstanden) heute wie damals rassistisch ist, weil sie erwünscht von unerwünscht selektiert. „Eugenik grenzt aus in lebenswert und lebensunwert und betrifft somit Menschen existenziell“, sagte sie.

Dr. Frank Bopp bemerkte bei seiner Ansprache, dass keine eigene Schuld zu spüren nicht heiße, auch keine Verantwortung übernehmen zu müssen. „Verantwortliche Zukunftsgestaltung ohne Vergangenheitserinnerung funktioniert nicht“, sagte der Psychiater. Allerdings reiche eine Erinnerungskultur nicht aus, dafür brauche es eine Erkenntniskultur. Ein Wissen darüber, was in den schrecklichen Jahren des Holocausts passiert sei. Er erinnerte an eine Umfrage des Senders CNN, bei der 40 Prozent der Deutschen angaben, kaum etwas über den Holocaust zu wissen. „So wichtig die technisch orientierten Fächer auch sein mögen, so sehr benötigen wir im schulischen Bereich die Fächer Geschichte, Religion, Ethik und Philosophie“, sagte Bopp. Denn das Erinnern und Wissen müsse lebendig gehalten und die innere Auseinandersetzung mit Verantwortung und das Lernen aus der Geschichte hochgehalten werden.

In seiner leidenschaftlichen Ansprache forderte er die Bildungspolitik auf, Sorge dafür zu tragen, dass genügend ausgebildete Lehrer zur Verfügung stehen, die den Kindern diesen „Rückspiegel“ vor Augen halten, um nicht nur der Erinnerungs- sondern auch der Erkenntniskultur gerecht zu werden. „Lasst uns eine Achse der Anständigen sein, die rechten Schreihälsen und Hasspredigern zeigt, dass wir mehr sind als jene, und dass wir uns nicht unser freiheitliches System zerstören lassen“. Dr. Gabriele Stalzer gab der Veranstaltung mit seinem Klavierspiel den passenden würdigen Rahmen.