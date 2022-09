Psychatrie-Experten treffen sich auf Forensik-Tagung

Die niedergelassenen, forensisch tätigen psychiatrischen und psychologischen Sachverständigen, die im AfppS organisiert sind, treffen sich am Samstag, 24. September, im Karlshotel Sigmaringen zu ihrer 50. Tagung.

Die forensische Psychiatrie ist ein Teilgebiet der Psychiatrie. Sie befasst sich mit den rechtlichen Fragen, die sich im Zusammenhang mit psychisch kranken Menschen stellen. Darunter fällt die Begutachtung, in der juristische Fragestellungen beantwortet werden, etwa zur Schuldfähigkeit oder Kriminalprognose, aber auch zu Fragen der Berentung oder Geschäftsfähigkeit. Auftraggeber für Gutachten können Richter, Staatsanwälte, Behörden und Versicherungen sein. Zudem zählt die Behandlung von psychisch kranken Straftätern zur Aufgabe der forensischen Psychiatrie und Psychotherapie. Dies geschieht dann im Maßregelvollzug.

Bis in die 1990er Jahre sind Gutachten für Gerichte noch fast ausschließlich durch die in allgemeinpsychiatrischen Kliniken und in verschiedenen staatlichen oder universitären Instituten Beschäftigten – oder aus Altersgründen ausgeschiedenen - Fachärzte erstattet worden. Ende der 90er Jahre entstand nun das Berufsbild des freiberuflich tätigen Sachverständigen. Dies hatte mehrere Gründe. Einerseits hatte mit dem 1. Januar 1993 das Betreuungsrecht das bis dahin gültige Vormundschaftsrecht abgelöst, so dass in diesem Bereich ein erhöhtes Aufkommen an Gutachtenaufträgen seitens der Gerichte entstanden war. Dies konnte durch die bis dahin für alle Vormundschaftssachen zuständigen Sozialpsychiatrischen Dienste nicht mehr bedient wurde. Andererseits widmeten sich immer weniger Klinikärzte der gerichtlichen Gutachtertätigkeit. Weitere Einschränkungen brachten die Privatisierungen von Kliniken und das Auslaufen von großzügigen Nebentätigkeitsgenehmigungen.

So hat sich ein Großteil der nicht in den Kliniken arbeitenden forensischen-psychiatrisch Sachverständigen zu einem Arbeitskreis zusammengefunden, der sich zweimal jährlich zu einer Tagung trifft. Neben der Frühjahrstagung, die immer in Berlin stattfinden, ist es nun das erste Mal, dass der Arbeitskreis seine Tagung in Sigmaringen abhält. Es handelt sich um die 50. Tagung des Arbeitskreises. Schwerpunkte der Tagung sind unter anderem Fallbesprechungen aus dem Gebiet des Strafrechts, wie Schuldfähigkeit, Kriminalprognose, Verhandlungsfähigkeit. Aus dem Gebiet des Zivilrechts geht es um Betreuungs- und Unterbringungsfragen und Testierfähigkeit. Aus dem Gebiet des Familienrechts sind das dann beispielsweise das Sorge- und Umgangsrecht. Die Intervision ist Teil der Weiterbildung in der forensischen Psychiatrie. Ein Problem der forensischen Psychiatrie ist – wie in der allgemeinen Psychiatrie sowie zahlreichen anderen Berufen auch – der mangelnde Nachwuchs, weiß dD. Siegmund Dannecker.