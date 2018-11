PS-Sparer unterstützen Sozialstationen

Drei soziale Einrichtungen haben seit Kurzem ein Fahrzeug mehr in ihrem Fuhrpark: Die Landesbank Kreissparkasse hat diese aus dem Zweckertrag des „PS Sparen und Gewinnen“ finanziert. Vinzenz von Paul, das Deutsche Rote Kreuz Sigmaringen und der Caritasverband im Landkreis Sigmaringen haben das Angebot angenommen.

Zur offiziellen Übergabe der Fahrzeuge hatte die Landesbank Kreissparkasse in das Sparkassenforum im Hofgarten in Sigmaringen eingeladen. Michael Hahn, Vorsitzender des Vorstands, freute sich mit den Vertretern der Einrichtungen über den Anblick der drei Neufahrzeuge. „Derzeit sind es in unserem Kreditinstitut circa 17 000 Sparer, die den Spendentopf füllen. Diese Kunden haben uns die tolle Aktion ermöglicht. In den nächsten drei Jahren fließen knapp 20 000 Euro aus dem PS-Gewinnsparen in die Fahrzeuge der regional verankerten Sozialstationen.“ Bei seiner Ansprache nannte Michael Hahn auch die Gründe für den diesjährigen Schwerpunkt: „Die Sozialstationen leisten einen wichtigen Beitrag in unserer Gesellschaft. Tag für Tag geben ihre Mitarbeiter ihr Bestes für hilfsbedürftige Menschen in unserer Region. Das wollen wir unterstützen.“

Thomas Roth, Regionalleiter von Vinzenz von Paul, sagte: „Mobilität ist mit ein entscheidender Faktor für unsere Arbeit, daher sind wir froh, dass wir das Angebot erhalten haben“. Dem konnten die Vertreter der anderen Einrichtungen nur zustimmen. Evelin Huber, Pflegedienstleitung des DRK Sigmaringen ergänzte: „Unser Fuhrpark ist immer stark ausgelastet, der neue Kleinwagen wird von unserem Bereich Hauswirtschaft sehr gerne genutzt.“ Von den Sozialstationen sind viele Kurzstrecken zu bewältigen. Sie fahren in kleine Gassen und fremde Hofeinfahrten. Da bleibt der eine oder andere Kratzer nicht aus. „Vor dem Fototermin haben wir das Auto extra für den Einsatz gesperrt, um den obligatorischen ersten Kratzer zu verhindern“, sagte der technische Leiter des Caritasverbands, Peter von Koeding, mit einem Schmunzeln.