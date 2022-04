PS-Gewinnsparen kommt Jugendgruppen zugute

28 Jugendgruppen der DLRG, des DRK, der freiwilligen Feuerwehr sowie der Malteser im Geschäftsgebiet können sich über Spenden aus dem PS-Gewinnsparen der Sparkasse freuen. Die Spendenübergabe fand jüngst im Sparkassenforum im Hofgarten statt.

Michael Hahn, Vorsitzender des Vorstands der Landesbank Kreissparkasse, betonte: „Die Hilfsorganisationen in unserer Region leisten wichtige Arbeit. Deren ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter stehen Menschen in Not zur Seite und retten mit ihrem Einsatz Leben. Damit diese unerlässlichen Rettungsstellen auch in Zukunft ihren so wichtigen Beitrag leisten können, ist die Ausbildung des Nachwuchses dringend notwendig. Es war uns eine Herzensangelegenheit, die Jugendgruppen von DLRG, DRK, FFW und Malteser mit einer Spende zur Nachwuchsförderung zu unterstützen. Damit möchten wir als regionale Bank wieder einen Teil an die Region zurückgeben, verbunden mit unserem großen Dankeschön für ihren unermüdlichen Einsatz und ihr persönliches Engagement.“

Stellvertretend für alle Spendenempfänger stellen sich drei Jugendgruppen vor.

Ralf-Peter Hipp ist seit über 30 Jahren bei den Maltesern nachdem er selbst in einer Jugendgruppe angefangen hat. Seit vielen Jahren leitet er als Ausbilder Erste-Hilfe-Kurse. „Corona hat die Jugendarbeit nahezu zum Stillstand gebracht“ so Hipp. Diese laufe nun wieder an. Er bedankt sich für die Unterstützung: „Die Spende der Sparkasse kommt zur richtigen Zeit und wird zur Nachwuchsförderung eingesetzt, so dass die Malteser ihren Dienst auch in der Zukunft für viele Jahre sicherstellen können.“

Die DLRG Ortsgruppe Sigmaringen hat rund 30 Mitglieder und ist hauptsächlich im Freibad sowie bei der Absicherung von Veranstaltungen wie beispielsweise dem Sigmaringer Entenrennen im Einsatz. Die Ausbildung im Bereich (Rettungs-)Schwimmen wird großgeschrieben. „Schwimmen können ist wichtig und verhindert präventiv den ein oder anderen Einsatz“, so Dominik Herzog. Mit der Spende der Kreissparkasse wurde ein Rettungsbrett zur Jugendausbildung angeschafft.

Für die freiwilligen Feuerwehren im Landkreis bedankt sich stellvertretend Gustavo Wagner für die Förderung. Die Feuerwehren seien mit ihren Jugendgruppen „nahe an den Kids“. „Online ist bei uns nicht möglich, wir leisten unseren Dienst direkt an den Menschen und vor Ort“, so Wagner. Die Ortsgruppe Krauchenwies hat die Spende der Sparkasse in die Brandschutzerziehung des Nachwuchses investiert.

Aktuell haben die Kunden der Landesbank Kreissparkasse rund 21 000 Lose. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Lose gewachsen.