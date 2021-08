Prügler schlagen mit Glasflaschen hinter dem dm aufeinander ein

Hinter dem dm in der Au soll sich nach Angaben der Polizei am Donnerstag kurz vor 23 Uhr zu einer Prügelei gekommen sein. Zeugenaussagen zufolge haben die Beteiligten mit Glasflaschen aufeinander eingeschlagen. Ein 25-Jähriger verletzte sich dabei an der Hand und musste medizinisch versorgt werden. Was genau passiert ist und wer an der Prügelei beteiligt war, klärt das Polizeirevier Sigmaringen derzeit. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 07571/10 40 entgegengenommen.