Prozess um Corona-Demo vor Kretschmanns Haus: Rangelei im Gericht - verbale Attacke auf Richterin

Der Prozess gegen Udo S. ist am Dienstag vor dem Amtsgericht Sigmaringen fortgesetzt worden. Da ein Organisator von Corona-Spaziergängen als Zeuge aussagte, war das Aufgebot von Polizei- und Justizbeamten besonders groß.

Der Mann aus dem Landkreis Konstanz organisiert in Stockach und Sigmaringen Corona-Spaziergänge, weil er sich eigenen Angaben zufolge gegen die mittlerweile im Bundestag gescheiterte Impfpflicht ausspricht.

Rangelei im Gerichtsgebäude

Der 52-Jährige verweigert im Eingangsbereich des Amtsgerichts eine Durchsuchung. Richterin Kristina Selig hatte angeordnet, dass Besucher vor Betreten des Gerichtssaals ihre Taschen, persönliche Sachen und vor allem Handys abgeben müssen.

„Mein Handy und mein Autoschlüssel bleiben im Hosensack“, sagt der Zeuge und verweigert eine Durchsuchung. Die Beamten drücken den kräftigen Mann im Eingangsbereich in eine Ecke und führen ihn nach draußen auf den Gehweg der Karlstraße.

Dort reden die Richterin und Beamte auf den Zeugen ein. „Das Handy bekommen Sie nach der Durchsuchung wieder“, bietet ihm Richterin Selig einen Kompromiss an, auf den er sich einlässt, allerdings dürfe er im Gerichtssaal keine Filmaufnahmen machen. Acht Beamte und die Richterin sind damit befasst, die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Zeuge provoziert Richterin

Während der Befragung provoziert der Zeuge immer wieder. Als ihm die Richterin erklärt, dass auf eine Falschaussage eine Mindeststrafe von einem Jahr drohe, sagt er: „Da lache ich drüber.“

Auf die Frage, seit wann sich der Zeuge und der Angeklagte kennen, antwortet der 52-Jährige: „Als ich von dem hammerdoofen Urteil gehört habe, habe ich zu ihm Kontakt aufgenommen. Waren Sie das und wo haben Sie Jura studiert?“, greift er die Richterin direkt an.

Da sich Udo S. mit dem gegen ihn verhängten Strafbefehl in Höhe von 150 Tagessätzen à 200 Euro nicht einverstanden zeigte, widersprach er. Um die Öffentlichkeit einzuschüchtern, habe die Justiz mit den 30.000 Euro eine besonders saftige Strafe verhängt, kritisiert sein Verteidiger.

Am Dienstag wiederholt er seine Einschätzung, nach der der Angeklagte nicht der Anführer des Corona-Spaziergangs gewesen sein kann. Laut dem Versammlungsgesetz ist der Anführer einer nicht angemeldeten Versammlung zu bestrafen. „Die Videos sprechen für sich, sie belasten meinen Mandanten nicht“, sagt Verteidiger Tomislav Duzel.

Zeuge führt Video vor

Ein den Corona-Regeln kritisch gegenüberstehender Zeuge hatte dem Gericht sieben kurze Videoschnipsel übergeben, auf denen der Spaziergang, der zu Kretschmanns Privathaus führte, dokumentiert ist. Der Angeklagte S. ist darauf mehrmals mit seinem Holzkreuz zu sehen.

Ob er der Anführer des Demonstrationszugs war, muss nun das Gericht bewerten. Der Zeuge, der mit seinem Handy filmte, sagt: „In der Zeitung steht etwas ganz Anderes. Das sind aus meiner Sicht falsche Tatsachen. Ich habe eine Art Faschingsumzug wahrgenommen“, wiederholt der Zeuge immer wieder. „Ich möchte Tatsachen hören und keine Bewertungen“, weist ihn Staatsanwalt Ronny Stengel zurecht.

Kripobeamtin wertet Chats aus

Die Vernehmung einer Kripobeamtin, die die Kommunikation im Internet auswertete, ergibt keine neuen Erkenntnisse. „Über den Kanal Telegram gab es keine Kommunikation zwischen dem Angeklagten und anderen Versammlungsteilnehmern“, berichtet die Kripobeamtin. Das habe er hören wollen, lautet die Reaktion von Verteidiger Duzel.

Der Organisator diverser Corona-Spaziergänge räumt ein, dass er sich vom Marsch zu Kretschmanns Haus eine gewisse Wirkung versprochen habe. „Es bringt ja nichts, wenn wir am Bodensee laufen, da sieht uns Kretschmann ja nicht.“

Er habe dem Vertreter des Landratsamts angekündigt, dass es sein könne, dass Spaziergänger unangemeldet laufen würden, wenn eine Maskenpflicht erlassen werde. Auf die Frage, ob S. an besagtem Sonntag in Laiz der Anführer war, haben diese Einlassungen keine Relevanz.

So geht es weiter

In der nächsten Verhandlung am Montag, 30. Mai, sollen die Staatsanwaltschaft und der Verteidiger ihre Plädoyers vortragen. An diesem Termin wird ein Urteil erwartet. Falls das Amtsgericht eine Freiheitsstrafe verhängt, muss es die Höhe der Tagessätze klären. Angeklagter S. hat angekündigt, dass er zu seinen Vermögensverhältnissen Angaben machen wird.

Nach der dienstäglichen Verhandlung, die nach einer guten Stunde erledigt ist, treffen sieht man den Angeklagten S. und den zuvor aggressiv aufgetretenen Zeugen rauchend vor dem Gerichtsgebäude. In ihren Gesichtern ist eine gewisse Entspannung erkennbar.