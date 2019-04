Protest der Gegner geht weiter, obwohl Megastall für 1000 Kühe genehmigt wurde

Der Landesverband Baden-Württemberg des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) hat beim Landratsamt Sigmaringen Widerspruch gegen den geplanten Milchpark Hahnennest eingelegt. Nach Angaben des Naturschutzverbandes soll damit eine abermalige Prüfung der Bedenken des BUND zu dem Großprojekt erreicht werden. In Hahnennest, einem Ort der Gemeinde Ostrach, haben sich mehrere Landwirte zusammengeschlossen, um einen Stall für 1000 Kühe zu bauen. Das Projekt wird seit Jahren in der Öffentlichkeit heftig diskutiert.

Ende Februar hat das Landratsamt Sigmaringen die immisionsschutzrechtliche Genehmigung für das Großprojekt in Hahnennest erteilt. Damit sind die rechtlichen Voraussetzungen für einen Beginn der Bauarbeiten erfüllt. Bereits im Rahmen des Genehmigungsverfahrens hatte der BUND seine Bedenken gegen Projekt vorgebracht. Mit der Berücksichtigung der vorgebrachten Argumente durch die Genehmigungsbehörde ist der BUND allerdings nicht einverstanden.

Der BUND befürchtet, dass durch diesen landwirtschaftlichen Industriebetrieb die Stickstoffeinträge in das Grundwasser und die in der Nähe liegenden Schutzgebiete erhöht werden.

„Wir haben unsere Zweifel, ob die Wertung so stimmt und wollen das durch eine neutrale Instanz überprüfen lassen“, begründet Ulfried Miller, Regionalgeschäftsführer des BUND in Ravensburg den Widerspruch. Dabei gehe es nicht darum, das Projekt zu verzögern. Die „offenen Sach- und Rechtsfragen“ will der Verband in einem Eilverfahren klären lassen. Der BUND wird in diesem Verfahren von einem Rechtsanwalt in Berlin beraten.

Der BUND bemängelt, dass für dieses Großprojekt keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde. Ebenso fehle eine Prüfung der Auswirkungen auf die Schutzgebiete „Taubenried“ und Pfunger-Burgweiler-Ried“. Auch die getrennte Betrachtung von zwei Bauprojekten - die Änderungen an der Biogasanlage und den Bau des Großstalles – hinterfragt der BUND.

„Es fehlt eine Prüfung der Auswirkungen der beiden Maßnahmen im Zusammenhang“, so Ulfried Miller. Ein weiterer Kritikpunkt: Der Brandschutz ist nach Ansicht der Naturschützer nicht ausreichend gewährleistet. Hier sieht der Naturschutzverband das Tierwohl gefährdet.

Großprojekt liegt zum Großteil im Wasserschutzgebiet

Durch das Großprojekt befürchtet der BUND negative Auswirkungen unter anderem auf das Grundwasser. „Der BUND befürchtet, dass durch diesen landwirtschaftlichen Industriebetrieb die Stickstoffeinträge in das Grundwasser und die in der Nähe liegenden Schutzgebiete erhöht werden“, wird die BUND-Landesvorsitzende Brigitte Dahlbender in der Pressemitteilung zitiert. Ein Großteil der für das Großprojekt nachgewiesenen Flächen liege im Wasserschutzgebiet.

Dort gebe es bereits jetzt Nitratwerte über dem gesetzlich fixierten Grenzwert von 50 Milligramm je Liter. Allerdings sind die Möglichkeiten der landwirtschaftlichen Nutzung in Wasserschutzgebieten aus Gründen des Grundwasserschutzes bereits reglementiert, unabhängig vom Bau des neuen Stalls.

Der Widerspruch ging nach Angaben von Ulfried Miller am Donnerstag, 4. April, ans Landratsamt in Sigmaringen, zur Wahrung der Frist zunächst ohne Begründung. Die werde in einem separaten Schriftsatz nachgeliefert. Im Landratsamt lag der Widerspruch am Donnerstagnachmittag noch nicht vor. „Wir können deshalb dazu keine Aussagen machen“, sagt der stellvertretende Sprecher des Landratsamtes, Fabian Oswald.

