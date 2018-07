Projekt Skipp hilft 300 Kindern süchtiger Eltern

Das Kinderprojekt „Skipp“ der Suchtberatungsstelle Sigmaringen hat mit einem Fachvortrag, einer szenischen Lesung, einer kleinen Bilderausstellung und mit zahlreichen haupt- und ehrenamtlichen Helfern die ersten 25 Jahre seines Bestehens gefeiert. Skipp hilft Kindern, die durch die Sucht ihrer Eltern unter Druck geraten sind und sich deshalb nicht altersgerecht entwickeln können. Ungefähr 2,6 Millionen Kinder in Deutschland sind davon betroffen. Mehr als die Hälfte der Kinder alkoholkranker Eltern werden später selbst sucht- oder psychisch krank. Dass Hilfe für diese Kinder und Jugendlichen möglich ist, stellte Michael Klein, Professor für Klinische Psychologie und Suchtforschung mit dem Schwerpunkt Mental-Health-Forschung, Familie und psychische Störungen sowie Präventionsforschung in seinem Festvortrag dar. Landrätin Stefanie Bürkle gratulierte der Einrichtung und sagte weiterhin Unterstützung zu. Regine Gaerte brachte vom Vorstand des Serviceclubs „Inner Wheel“, der Skipp schon von Anfang an unterstützt, einen Scheck mit.

Klaus Ernst Harter, der Leiter der Suchtberatungsstelle in der Karlstraße, begrüßte die Gäste im Gemeindehaus St. Fidelis und moderierte den Nachmittag. An den Anfang stellte er ein selbstgeschriebenes Gebet eines Jungen: „Ich bete, dass Papa wieder wie früher wird, er schreit viel ohne Grund, das ist traurig.“ Um Kindern wie ihm zu helfen, sei in Sigmaringen Skipp gegründet worden. Schon früh habe man erkannt, dass auch Kinder Not leiden, wenn ihre Eltern Probleme mit Alkohol, Medikamenten oder Drogen haben. Die Kinder und Jugendlichen sollen erfahren, dass sie mit der Situation nicht alleine sind. Bei Skipp können sie über die Sucht reden und Begleitung und Unterstützung in ihrer jeweiligen Lebenssituation erfahren. Ziel ist es, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und mit Konfliktsituationen umzugehen.

Das Landratsamt sei froh, dass dieses „besondere Kinderprojekt“, so Landrätin Stefanie Bürkle, im Landkreis seinen Anfang nahm. Der Gedanke, sich um Kinder zu kümmern, sei wesentlich, denn Sucht betreffe ganze Systeme: „Die Erwachsenen haben dafür eine Sprache, aber Kinder beziehen das Fehlverhalten der Erwachsenen auf sich.“ Bei 300 Jugendlichen habe die Hilfe bereits gegriffen. Jedem einzelnen von ihnen konnte Hilfestellung für die Zukunft gegeben werden. Diese hervorragende Prävention wirke in die Breite: „Unser Netzwerk ist dabei unsere Stärke im Landkreis.“ Die halbe Stelle und die Viertelmillion für die Suchtberatungsstelle sei deshalb gut investiertes Geld, das auch weiterhin fließen werde.

Auch Regine Gaerte sagte für den „Inner Wheel Serviceclub“ zu, weiterhin Spenden zu sammeln: „Für uns ist Skipp ein Hauptprojekt.“ 15 800 Euro hätten sie in den letzten acht Jahren spenden können: „Und daran soll sich auch in den nächsten Jahren nichts ändern.“ Gaerte übergab anschließend einen Scheck an Skipp-Leiterin Claudia Binder. Theaterpädagogin Lilo Braun aus Pfullendorf machte zusammen mit Silvia Tepe, Nora Blankenstein und Carola Riester eindrucksvoll in einer szenischen Lesung deutlich, was es für Kinder und Partner emotional bedeutet, wenn die Sucht das Leben bestimmt.

Wissenschaftlich näherte sich Professor Klein in seinem Festvortrag unter dem Titel „Kinder suchtkranker Eltern – was schädigt, was hilft?“ dem Thema. Es spiele eine Rolle, wie lange die Kinder bei den Eltern sind, wie schwer deren psychische Störung ist, wie hoch das genetische Risiko ist, ob es weitere Traumata gibt und wie hoch der Mangel an elterlicher Kompetenz ist. Suchtstörungen gehörten zu den wichtigsten psychischen Störungen, stellte Klein dar. Die Auswirkungen müssten gesellschaftsweit hinterfragt und bearbeitet werden. Der Dauerstress für die Kinder sei enorm.

Hinzu komme, dass Kinder sich für ihre Eltern schämen und dadurch oft vereinsamen oder selbst die eigentlich den Eltern zugedachte Rolle übernehmen. Hilfen sieht die Wissenschaft heute vor allem im Bereich der Stärkung der Kreativität im künstlerischen Ausdruck, des Humors als Möglichkeit der Distanzierung und der Stärkung der tatsächlichen gesellschaftlichen Moral, die von den kranken Eltern oft in Frage gestellt werde.