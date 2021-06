Programmauftakt der Sparkassen-Soirée findet großen Anklang

Das Minetti-Quartett aus Wien hat beim Programmauftakt der diesjährigen Sparkassen-Soirée von „Kunst und Kultur“ das Publikum begeistert. Der Leopoldsaal war bei zwei Aufführungen – jeweils unter Coronabedingungen – voll besetzt. Neben dem besonderen Musikgenuss ging es an diesem Abend auch darum, wieder ein Livekonzert besuchen zu können. Das Streichquartett mit Maria Ehmer (Violine), Anna Knopp (Violine), Milan Milojicic (Viola) und Leonhard Roczek (Violoncello) spielte bereits bei der ersten Programmreihe vor sechs Jahren.

Die Sparkassen-Soirée, die von der Gesellschaft für Kunst und Kultur organisiert wird, gehört seit 2015 zu den Highlights im Sigmaringer Kulturleben. In diesem Jahr waren bei angenehmen Außentemperaturen die Fenster geöffnet, die Zuhörer trugen Masken, der nötige Abstand wurde gewahrt und die Pause im Stück hieß „Lüftungspause“.

Im letzten Jahr musste die Soirée coronabedingt ausfallen, in diesem konnte sie mit Verspätung starten. Der Hausherr und Vorstandsvorsitzende der Hohenzollerischen Landesbank, Michael Hahn, dankte „Kunst und Kultur“ und vor allem Fritz Kovacic, der „trotz seines jugendlichen Alters“ herausragende Künstler nach Sigmaringen bringe. Für Künstler sei es in diesen Zeiten besonders schwer und man wolle deshalb von Seiten der Sparkasse für „die Kulturschaffenden etwas mehr tun“. So hat die Soirée in diesem Jahr eine Veranstaltung zusätzlich. KuKu-Vorsitzender Kovacic zeigte sich bei der Kurzeinführung zum Abend sehr gerührt und voller Vorfreude, dass das Quartett Minetti für eine Aufführung gewonnen werden konnte. Man wollte für den Auftakt, so Kovacic, kein „fulminantes Programm, sondern zarte Töne anschlagen“. So habe man sich für „Rosamunde“ von Franz Schubert entschieden, das 1824 uraufgeführt wurde, und das Streichquartett in g-moll op. 10 des jungen Claude Debussy, das Ende 1893 erstmals aufgeführt wurde.

Bei einem Konzert dabei zu sein, ist mehr, als Musik meisterhaft gespielt zu hören. Es war ein Mitspüren und Zusehen, wie die vier Musiker harmonieren. Unter anderem, wenn beim temperamentvoll gespielten Debussy gezupfte Noten von einem auf das andere Instrument „überspringen“ oder beim vierten Satz das Violoncello die anderen Instrumente befeuert.

Als Zugabe gab es die lyrische Canzonetta von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Von den Zuschauern lobten die einen Schuberts romantische „Rosamunde“, die anderen fanden den „reizend gespielten“ Debussy hervorragend interpretiert. „Endlich mal wieder mit Musikern ein Konzert erleben zu können“, war der allgemeine Tenor nach dem Konzert. „Diese jungen Musiker zeigten, was in diesem Instrument alles steckt, einfach großartig“, so ein Sigmaringer Zuhörer: „Und, dass wir so jemanden wie Herrn Kovacic haben, ist natürlich ein Glück, seine Verbindungen sind Gold wert.“