Programm für das „Erinnern“ ist in Arbeit

Das Kreiskulturforum hat unter der Leitung von Landrätin Stefanie Bürkle in seiner Jahresversammlung im Café der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach auf die vielen Veranstaltungen zurückgeblickt, die zu den Kulturschwerpunkten „Demokratie und Republik“ sowie „Handwerk und Industrie“ stattgefunden haben. Die Resonanz war jeweils groß. Einige Veranstaltungen werden im Rahmen des Schwerpunkts „Handwerk und Industrie“ noch bis ins Frühjahr 2020 fortgesetzt. Das Kulturprogramm erstreckt sich immer über zwei Jahre.

Das Programm für den nächsten Schwerpunkt „Erinnern“ für 2020 und 2021 ist in Arbeit. Bürkle erklärte, dass der Blick nicht nur zurück, sondern auch nach vorne gerichtet werde. „Was macht Erinnerung aus? Erinnern wir richtig? Wir wollen reflektiert mit Erinnerung umgehen und auch schauen, wie junge Leute die Vergangenheit aufnehmen“, sagte sie.

Kreiskulturamtsleiter Edwin Weber kündigte die Inhalte an, mit denen dieser Schwerpunkt ausgefüllt werde. Er betonte: „Erinnerung hat mit der Gegenwart zu tun. Jede Generation befragt Geschichte anders, ist geprägt von dem ,was sie antreibt.“ Es gehe darum, darauf zu schauen, was erinnert und was ausgeblendet werde. Auch stelle sich die Frage, wie mit geschichtlichen Persönlichkeiten oder Formen des Gedenkens, die problematisch sind, umgegangen werden solle. „Räumen wir Menschen wie Abraham a Santa Clara oder Bischof Gröber ab, oder stellen wir sie in den geschichtlichen Kontext?“, sagte er.

Die lokale Erinnerung an den Nationalsozialismus und seine Auswirkungen werde ein Teil sein. Ein Generationenprojekt, in dem Enkel ihre Großeltern über den Alltag befragen, sei angedacht, kündigte Vorstandsmitglied Beate Rimmele an. Auch werde es darum gehen, wie das Fürstenhaus seine Geschichte darstelle oder Ostrach den Schwarzen Vere, sagte Vorstandsmitglied Nikolaus Mohr.

Veranstaltung für Kinder bringt gute Ergebnisse

Weitere interessante Themen des Erinnerns wie die Straßennamen in den Gemeinden oder Museumsgeschichte im Landkreis werden auf dem Programm stehen. Die Arbeitsgruppen seien dabei, das Programm vorzubereiten, das im April 2020 fertiggestellt werde, kündigte Weber an.

Er blickte auf die Jahre 2018/2019 und die Resonanz der Veranstaltungen zum Schwerpunkt „Demokratie und Republik“ zurück. Höhepunkt sei das Theaterstück von Lilo Braun über 100 Jahre Frauenwahlrecht gewesen. Das exzellente Stück habe in mehreren Aufführungen sehr viel Publikum angezogen. Die Vorträge, die Ausstellung über Wahlplakate, die Konzerte hätten die Leute sehr interessiert. Auch habe die Veranstaltung für Kinder mit der Frage „Wo wohnt die Demokratie?“ sehr gute Ergebnisse hervorgebracht.

Derzeit läuft das Programm zum Schwerpunkt „Handwerk und Industrie“, und das noch bis Mai 2020. Von 43 Veranstaltungen haben bereits 23 stattgefunden, mit bislang rund 3000 Besuchern. Gerade die Führungen in Handwerksbetrieben und in Industriebetrieben sind immer ausgebucht. Das Interesse am besonderen Handwerk oder an großen Firmen sei enorm. Die Unternehmer und Handwerker öffnen bereitwillig ihre Türe. „Sie sind hervorragende Partner und unterstützen die Idee, die Wirtschaft zum Gegenstand der Kultur zu machen“, lobte und dankte Weber.

Schatzmeisterin Anita Seeger legte ihren Bericht vor. Das Wirtschaftsjahr sei erfolgreich gewesen, die Kasse des Kulturforums sei dank der Sponsoren gut gefüllt. Von den Mitgliedern kam die Anregung, die Veranstalter finanziell besser zu unterstützen. Weber erklärte, dass das Kulturforum die Hälfte des Abmangels übernehme. Das Kulturforum sei ein Netzwerk, deshalb sei es angebracht, dass es sich zur Hälfte beteilige. Mohr erklärte, dass die Unternehmen das Kreiskulturforum unterstützt und die Führungen wenig Kosten verursacht haben. „Doch sobald wir einen Katalog herausgeben, steigen die Ausgaben“, sagte er. Auch Weber argumentierte, dass das Kulturforum lieber Kosten für Dinge übernehme, die Partner nicht leisten könnten, zum Beispiel Bücher zu publizieren.

Die Rechnungsprüfer Gerhard Fetscher und Diane Kopp lobten die Kassenführung. Der Vorstand des Kreiskulturforums wurde schließlich einstimmig entlastet.