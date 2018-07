Professor liest Stadt die Leviten

Werden die Pläne für die Landesgartenschau nochmal überarbeitet? Der Vorsitzende des Preisgerichts übte deutliche Kritik an den Überlegungen, vor der Stadthalle einen Park anzulegen. Weiterer Kritikpunkt: Zwischen Schloss und Stadthalle müsse Blickkontakt bestehen. Der Architekt empfahl den Griff zur Motorsäge.

Der dem Preisgericht vorstehende Prof. Hans-Ulrich Kilian las Sigmaringen städtebaulich die Leviten. In deutlichen Worten sprach er an, was ihn in der Umgebung stört. Um eine Sichtbeziehung zwischen der Stadthalle und dem Schloss herzustellen, empfiehlt er dringend, den störenden Baum umzusägen. "Stadt ist wichtiger als Baum. Sigmaringen hat genug Landschaft, aber zu wenig Stadt."

Außerdem hält der Architekt und Prorektor der Fachhochschule Biberach nichts von dem aktuell diskutieren Vorschlag, vor der Stadthalle "einen Wald zu pflanzen". Das Konzept des Grünprojekts sieht einen begrünten Parkplatz vor. Künftig dürfe der Parkplatz nicht, wie bisher, direkt vor der Halle enden. Das Gebäude brauche Luft, um sich besser entfalten zu können. Kilian kritisierte, dass das Einkaufszentrum Kaufland aktuell besser zur Geltung komme als die Stadthalle. Die Stadt müsse das ändern und den Wohnmobilparkplatz verlegen. "Die Kübel müssen weg, weil sie die Sicht auf den Nordwestgiebel der Stadthalle beeinträchtigen."

Wer aus Richtung Laiz auf Sigmaringen zufahre, für den öffne sich der Blick zuerst in Richtung Stadthalle. Momentan sei dieses Bild für Sigmaringen unvorteilhaft, so der Professor.

Bürgermeister Dr. Daniel Rapp ließ diese Predigt unwidersprochen stehen. Wahrscheinlich wird sich der Gemeinderat nach der Sommerpause mit Kilians Kritik befassen.