Professor erhält IHK-Preis für exzellenten Technologietransfer

Prof. Dr. Dieter Stoll von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen ist in Meßstetten mit dem IHK-Preis „Exzellenter Technologietransfer Neckar-Alb" geehrt worden. Die IHK Reutlingen würdigt damit praxisnahe Forschung, die reale innovative Produkte, Technologien und Dienstleistungen hervorgebracht hat.

Dieter Stoll erzielte gemeinsam mit der Tübinger Intavis Peptide Services GmbH wertvolle Ergebnisse bei der Synthese von Peptidstandards für diagnostische Anwendungen, die deren Herstellungsprozess deutlich wirtschaftlicher machen. Neben der Diagnostik werden Peptide zunehmend für patientenindividuelle Therapien vor allem bei der personalisierten Immuntherapie bei Krebserkrankungen eingesetzt. „Solche Therapien, bei denen das eigene Immunsystem wieder lernt, gegen Tumorzellen vorzugehen, sind sehr aufwändig und komplex", sagt Dieter Stoll. „Wenn sie funktionieren, sind sie aber optimal gerade bei Tumorerkrankungen."

Deshalb werde der partnerschaftliche Wissenstransfer auch in Zukunft weitergeführt: „Die Kompetenz von Intavis im Bereich der Peptidsynthese wird durch das langjährige Know-how der Pharmatechnik an unserer Hochschule ideal ergänzt", sagt Dieter Stoll und meint insbesondere die Bereiche pharmazeutische Produktion, Reinraumnutzung und Qualitätskontrolle. „Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Pharmatechnik haben ja gerade deshalb einen exzellenten Ruf und sind in der Pharma- und Medizintechnikindustrie sehr gefragt."

Dr. Ingeborg Mühldorfer, Rektorin der Hochschule, war bei der Veranstaltung in Meßstetten dabei. „Ich bin sehr stolz auf diese Auszeichnung", sagt sie. „Diese Art von Kooperation ist ganz im Sinne unserer Hochschule, deren Aufgabe wir unter anderem darin sehen, die Innovationskraft der Unternehmen in unserer Region zu stärken."