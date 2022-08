Prinzessin Marie und Turmwächter Sigi führen Kinder durch das Hohenzollernschloss

Noch bis einschließlich 11. September können Familien das Schloss Sigmaringen zu besonders günstigen Konditionen erleben. Im Rahmen des Sommer-Specials kann jeder zahlende Erwachsene – egal ob Mama, Opa oder Tante – ein Kind kostenlos zum Schlossbesuch einladen, teilen die Verantwortlichen in einem Schreiben mit.

Für die täglich um 10 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr beginnenden Schlossrundgänge mit einer Schlossführerin oder einem Schlossführer wird die Buchung eines Online-Tickets empfohlen, da nur ein begrenztes Kontingent zur Verfügung steht. Aber auch spontan kann das Hohenzollernschloss bei einem individuellen Rundgang mit Audio-Guide besichtigt werden. Hierfür ist keine Anmeldung notwendig. Mit den über Audio-Guide abrufbaren kindgerechten Geschichten erleben Kinder den Schlossbesuch in einer neuen Erzählweise. Die kleine Prinzessin Marie ist zu Besuch im Hohenzollernschloss und verirrt sich in den vielen Etagen und Räumen. Der Turmwächter Sigi hat natürlich alles im Blick und hilft Marie aus dieser Misere. Geduldig und einfühlsam erklärt Sigi die Besonderheiten im Hohenzollernschloss. Für Kinder eine ganz neue Art das Hohenzollernschloss zu erleben, heißt es in der Mitteilung der Verantwortlichen abschließend.