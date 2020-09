Die Feuerwehr Bad Saulgau hat am Sonntag gegen 12.15 Uhr zu einem Brand eines unbewohnten Nebengebäudes auf einem früheren landwirtschaftlichen Anwesen in Bogenweiler ausrücken müssen. Die im Gebäude stehenden historischen Landmaschinen und Fahrzeuge brannten komplett aus. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an.

Beim Vollbrand des Gebäudes waren die Abteilungen Stadt und Bogenweiler vor allem zuerst damit beschäftigt, mit einer Riegelstellung ein Übergreifen des Feuers auf weitere benachbarte Gebäude zu ...