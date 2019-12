Primion-Mitarbeiter spenden 3200 Euro an Frauenhaus

Insgesamt 3200 Euro haben die Mitarbeiter der Firma Primion Technology aus Stetten am kalten Markt für das Frauenhaus Sigmaringen gesammelt und jetzt das Geld übergeben. Alle Mitarbeiter der zwölf deutschen Niederlassungen waren zur Jahresabschlussfeier ins Gasthaus Rössle in Frohnstetten eingeladen. Für die Tombola stellte das Unternehmen Preise zur Verfügung, unter anderem Reisen nach Spanien. Entsprechend groß war die Beteiligung, sodass am Ende eine stolze Summe zusammenkam, die von der Geschäftsleitung aufgestockt wurde. „Mit dem Geld werden wir Gemeinschaftsaktionen finanzieren, um etwas Freude und ein Stückchen Normalität in den Alltag der misshandelten Frauen und Kinder zu bringen“, sagt sie. Foto: primion