Premiere mit fantastischem Bühnenbild in Gutenstein

Die Felsenpicker des Theater- und Fasnachtsvereins Gutenstein haben mit der Aufführung des Schwanks „Quadratratschenschlamassel“ von Ralph Wallner wieder einmal ihren guten Ruf bestätigt. Regisseurin Heidi Rzepka gelang es auch in diesem Jahr, die Besucher mit der Inszenierung zu begeistern. Durch turbulente Situationen, viel Humor und reichlich Wortwitz, aber auch Spannung und Dramatik gab es drei Stunden lang viel zu lachen. Zum ersten Mal gab es bei der Premiere keinen freien Sitz mehr, es musste zusätzlich bestuhlt werden.

Eine Hausfassade mit vier Fenstern (vier Mieter) und vier Vorhängen, die Hinterhoftür, zwei Gartentische mit Stühlen, mehrere Balkonkästen und zahlreiche Pflanzen und eine Menge Krimskrams bilden für die Geschichte ein perfektes Bühnenbild. Auf der einen Seite ein hölzernes Garagentor mit Metalleimern und Gerümpel, auf der anderen Seite Brunnen mit Pumpe, Wäscheständer und Sonnenschirm.

Annelie Gugl, Hausmeisterin wie aus dem Bilderbuch und Hilde Hupf, Besitzerin einer Friseursalons, treffen sich fast täglich zum gemeinsamem Kaffee- und Guglhupf-Tratsch im Hinterhof des alten Mietshauses. Heidi Rzepka und Petra Käppeler-Fischer verkörpern das wortgewaltige Duo sehr glaubhaft. Da wird leidenschaftlich getratscht, gekichert und getuschelt. Sei es über den neuen Hausbewohner Theobald Hecht, in einfühlsamer und behutsamer Weise dargestellt von Albin Feig oder über die Nachbarin und Mauerblümchen Gisela Graubrot, mit Heike Ruhnau treffend besetzt.

In das Hinterhofidyll bricht die Katastrophe in Form einer horrenden Mietpreiserhöhung herein. Das Gebäude soll von einem scheinbar dubiosen Geschäftsmann Winfried Massel, überzeugend gespielt von Dieter Fischer, abgerissen werden. Eine Geldquelle muss her. Eine Partnervermittlung unter der Trockenhaube scheint die Lösung. Verschiedene Typen lernen sich im Friseursalon kennen. Einen deftig groben Eindruck hinterlässt Michael Rauch als Metzger Helmut Speck, Nadja Rösch gibt humorvoll die gefräßige Witwe Vevi Bäck, die fidele Briefträgerin Päckle Betti wird von Rebecca Rzepka treffend umgesetzt, die alles zu wissen scheint, was im Haus so abläuft und kein Blatt vor den Mund nimmt. Die schwerhörige Oma Wiese ist nie zu sehen, aber zu hören.

Die Verwirrungen sind verworrener als gedacht und der Schlamassel nimmt seinen Lauf. Das Stück spielt an verschiedenen Tagen. Dem Besucher wird dies vermittelt, indem es auf der Bühne dunkel wird und der Nachtwächter (Siegfried Ruhnau) das Datum am Kalender verstellt.

Alle Schauspieler waren mit Herzblut und Leidenschaft dabei, lieferten eine Superleistung ab und wurden mit viel Beifall bedacht. Auch Ortsvorsteher Peter Herr war beeindruckt von der Premiere: „Eine grandiose, kurzweilige Vorstellung, man kann kaum glauben, dass es schon 23.30 Uhr ist. Ein fantastisches Bühnenbild.“ Bürgermeister Marcus Ehm musste die Vorstellung vorzeitig verlassen, da er zum Stromausfall nach Sigmaringen gerufen wurde. Die Landjugend Oberschmeien und die Mitglieder der Laienbühne Engelswies zeigten sich auch angetan von der Premiere. „Sehr gut gespielt, schauspielerisch nicht zu toppen. Das Stück selbst ist Geschmackssache“, so Karl-Heinz Pfeifer aus Engelswies.

Zum Erfolg trägt auch das Team hinter der Bühne bei. Yvonne Blender war zum ersten Mal als Souffleuse tätig, um die Frisuren kümmert sich schon seit Jahren Elisabeth Romann. Das Schminken liegt in den Händen von Ute Ruhnau und Thea Kerzenmacherr gibt sich immer viel Mühe mit den Kostümen. Siegfried Ruhnau ist für die Technik zuständig und Robert Bosch trägt die Verantwortung für das Bühnenbild.