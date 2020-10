Prekäre Situationen rücken in den Fokus

In der Woche vom 16. bis 25. Oktober macht die freie Wohlfahrtspflege auf die prekäre Situation von Kindern und Jugendlichen aufmerksam. Durch die Corona-Pandemie verschärft sich die Notsituation von Kindern drastisch und oft im Verborgenen. Sie verhindert zudem, dass die Aktionswoche, mit der die Liga für ihr Anliegen und ihre Leistungen jedes Jahr im Herbst in die Öffentlichkeit geht, wie üblich gestartet werden kann. Bei einem Pressegespräch erläuterten Peter Grundler, Leiter der Caritas Biberach-Saulgau und derzeitiger Vorsitzender der Liga der freien Wohlfahrtspflege, und Diana Schrade-Geckeler, Geschäftsführerin der Diakonischen Bezirksstelle Balingen, warum sie im Landkreis Sigmaringen verstärkt den Fokus auf die Situation von Kindern und Jugendlichen richten, die aus benachteiligten Familien kommen oder schwierigere Lebensbedingungen und somit weniger Chancen haben.

Der Liga der freien Wohlfahrtspflege im Kreis gehören sieben Einrichtungen an, die Hilfe anbieten und untereinander vernetzt sind: Caritas Biberach-Saulgau, Caritasverband Sigmaringen, Diakonisches Werk Überlingen, Diakonische Bezirksstelle Balingen, Deutsches Rotes Kreuz Sigmaringen, Mariaberg und der Paritätische Kreisverband Sigmaringen. Die gemeinsame Aktion „Kinder stärken“ sei gerade jetzt wichtig, so Grundler, der betont: „Durch die Corona-Pandemie hat sich die Situation nochmals verschärft, wer es vorher schon schwer hatte, hat es jetzt noch schwerer.“

Den Verantwortlichen der Einrichtungen sei aufgefallen, dass nicht nur in Ballungszentren die Schwierigkeiten zunehmen, sondern genauso auf dem Land. Rund zehn bis fünfzehn Prozent der Kinder sind von Armut betroffen. Im Landkreis sind es über 1200 Kinder unter 14 Jahren und 450 Jugendliche. Die Corona-Pandemie wirke, so Schrade-Geckeler, wie ein Brennglas: „Die Bedingungen haben die Problematik verschärft.“ Verschiedene Hilfe-Angebote, auch vom Landratsamt, können genutzt werden. Gerade in der Pandemie sei deutlich geworden, dass Kinder und Jugendliche „in der Schule abgehängt werden“, ergänzt Grundler. Kinder und Familien mit Migrationshintergrund bräuchten ebenfalls verstärkt Unterstützung, um sich weiter gut integrieren zu können. Hier helfe Sprachförderung und „Lernbegleitung“ bei Hausaufgaben oder im Bereich des Online-Lernens.

Kinder und Jugendliche würden aber in Extremsituationen immer wieder überfordert, wenn zum Beispiel in der Familie psychische Probleme oder Suchterkrankungen vorliegen. Das Aufgabenfeld ist breit gestreut, um das sich die Wohlfahrtspflege-Einrichtungen kümmern. Sie wollen aber auch Behörden, Schulen, Betroffene oder Mitmenschen auf ihre Hilfe-Möglichkeiten aufmerksam machen. Staatliche und freie Wohlfahrtspflege müssten darüber hinaus zum Wohl des Kindes gut vernetzt sein. Der Zugang zu den Hilfemöglichkeiten soll möglichst unkompliziert sein. Es ist gesamtgesellschaftlich wichtig, davon sind Grundler und Schrade-Geckeler überzeugt, benachteiligte Kinder zu stärken und zu fördern. Die Dringlichkeit und das Anliegen des Themas wachsen im Bereich der wirtschaftlichen Situation, Gesundheit und ungleichen Bildungsteilhabe durch die Pandemie und deren Folgen. Dagegen wollen sie mit ihrer Aktionswoche 2020 ein Zeichen setzen.