Preis für nachhaltiges Wirtschaften geht an CEUS GmbH

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum wiederholten Male können sich die Klasse 1BK1W3 – die Übungsfirma CEUS GmbH – der Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen sowie deren Leiterinnen Annelie Bahr und Andrea Liebermann über den vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg ausgesprochenen Preis „nachhaltiges Wirtschaften“ freuen. Den Schülerinnen und Schülern wurde der Preis auf der Landesmesse Stuttgart im Rahmen des Wirtschaftsforums der L-Bank im Juni von Kultusstaatssekretär Volker Schebesta übergeben.

Die Idee einer Preisvergabe mit dem Ziel, Maßnahmen des nachhaltigen und klimaneutralen Wirtschaftens an allgemeinbildenden wie auch beruflichen Schulen zu implementieren, entstammt einer gemeinsamen Initiative des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg sowie des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg. Gefördert wird diese Initiative durch die L-Bank Baden-Württemberg.

Die ausgewählten Ziele der Initiative orientieren sich an den zwölf Leitsätzen der WIN-Charta, welche inhaltlich die drei Säulen der Nachhaltigkeit (Ökonomie, Ökologie und Soziales) abdeckt. Die Umsetzung der Ziele soll in Form einer Schüler-, Übungs- oder Juniorenfirma erfolgen.

Die preisgekrönte CEUS GmbH der Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen durfte sich dieses Schuljahr breiter Unterstützung in ihrem Vorhaben, die Aspekte Lieferkettenverfolgung und Anti-Korruption mit in ihr unternehmerisches Handeln einfließen zu lassen, sicher sein. Neben den beiden Firmen expert Sigmaringen GmbH & Co. KG und Vogels GmbH & Co. KG fand die Übungsfirma einen weiteren Kooperationspartner in der Schulsozialarbeiterin Sabrina Idler (Haus Nazareth).