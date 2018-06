Postfiliale schließt während der Mittagspause

Die Postfiliale in der Sigmaringer Marstallpassage hat ihre Öffnungszeiten reduziert. Seit einigen Wochen schließt die Filiale zwischen 12.30 und 14 Uhr. Der Grund: „Wir können sonst die Mittagspause nicht abdecken“, begründet Betreiberin Elke Wendel. Außerdem sei während der Mittagszeit zuletzt sehr wenig los gewesen, da hätte eine halbe Kraft gereicht, so die Begründung der Inhaberin.

In der Postfiliale in der Marstallpassage ist es vorgeschrieben, dass nach dem Vier-Augen-Prinzip gearbeitet wird. Das bedeutet: Es müssen immer zwei Mitarbeiter gleichzeitig anwesend sein. Damit dies gewährleistet ist und die Mitarbeiter ihre vorgeschriebenen Pausenzeiten einhalten, wäre eine Aushilfe vormittags und eine nachmittags notwendig gewesen. „Mitarbeiter, die auf diese Weise arbeiten, sind schwer zu finden“, sagt die Inhaberin. Deshalb habe sie entschieden, als Aushilfen ausschieden, während der Mittagspause zu schließen. „Ich selber arbeite auch durch“, sagt Elke Wendel, doch da sie vier Filialen betreibe – neben Sigmaringen die Filialen in Frommern, Ebingen und Krauchenwies – könne sie die Mittagspause selbst nicht kompensieren. Die neuen Öffnungszeiten gelten seit Mai.

Zweiter Grund für ihre Entscheidung sind die sinkenden Umsätze in ihrer Filiale: Seit einigen Tagen können in der Eco-Tankstelle an der Sigmaringer Mühlbergstraße ebenfalls Postdienstleistungen in Anspruch genommen werden. Von den Öffnungszeiten her ist die Tankstelle besonders kundenfreundlich: Von Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr, sonntags von 9 bis 22 Uhr. Dritte Filiale in Sigmaringen ist die Filiale im Kaufland, die ebenfalls durchgehend von 8 bis 20 Uhr (Montag bis Freitag, Samstag 8 bis 13 Uhr) geöffnet hat. Daneben betreibt der Getränkemarkt Maier in Laiz eine Postfiliale.