Polizisten entdecken Diebesgut

Die Polizei hat am Samstagabend in einem bewaldeten Lärmschutzwall in Sigmaringen originalverpackte Hygieneartikel gefunden, bei denen es sich offenbar um Diebesgut handelt.

Einem Zeugen fielen gegen 22 Uhr zwei Männer auf, die am Lärmschutzwall an der Einmündung der Buchenstraße in die Hohenzollernstraße mit Einkaufstüten hantierten. Kurz darauf flüchteten die Männer in Richtung Kreisverkehr Binger Straße. Polizisten fanden im Gebüsch mehrere Tüten und Rücksäcke mit originalverpackten Hygieneartikeln im Wert von etwa 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07571/1040 entgegen.