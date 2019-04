Polizeieinsatz in der Innenstadt

Am Donnerstagmittag hat es in der Sigmaringer Innenstadt einen Polizeieinsatz gegeben. Laut Polizei wurde der Alarm in der Filiale der Volksbank Bad Saulgau in der Schwabstraße gegen 13.40 Uhr ausgelöst. Umgehend begaben sich die Beamten zum Einsatzort und postierten mehrere Streifenfahrzeuge in der Umgebung. Bei Überprüfung der Situation vor Ort entpuppte sich der Alarm als Fehlalarm, der mutmaßlich aufgrund der Renovierungsarbeiten in der Bankfiliale ausgelöst wurde.