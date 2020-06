Polizeieinsatz in der Erstaufnahmestelle endet ohne Eingreifen der Beamten

Ein Polizeieinsatz hat am Donnerstagmittag auf dem Marktplatz für Aufsehen gesorgt: Drei Polizeibusse machten mit Blaulicht und Sirene in der Innenstadt Halt, um dann gesammelt weiter zur Landeserstaufnahmestelle (LEA) zu fahren. Laut Sarah König, Sprecherin des Polizeipräsidiums Ravensburg, seien die Einsatzfahrzeuge präventiv gerufen worden, um etwaige Ausschreitungen zu verhindern: Asylbewerber seien von einer anderen Stadt nach Sigmaringen verlegt worden, weigerten sich aber in der LEA den Bus zu verlassen. Angeblich seien sie nicht über eine Verlegung informiert worden und waren damit nicht einverstanden. Die Polizeieinsatzkräfte wurden laut König sicherheitshalber gerufen, der Einsatz endete jedoch friedlich.