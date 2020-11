Polizei zeigt mehr Präsenz in der dunklen Jahreszeit

In der Winterzeit haben Einbrecher Hochkonjunktur, informiert das Polizeipräsidium Ravensburg in einer Pressemitteilung. Die Diebe nutzen die früher einsetzende Dämmerung, da sie oft nicht entdeckt würden. Deshalb hat die Polizei Baden-Württemberg vom 26. Oktober bis zum 8. November landesweit kontrolliert, um die Wohnungseinbrüche zu bekämpfen. Auch das Polizeipräsidium Ravensburg hat in den beiden Wochen, unterstützt vom Polizeipräsidiums Einsatz, die Präsenz erhöht und Präventionen umgesetzt, um Wohnungseinbrüche zu verhindern und die Bevölkerung zu sensibilisieren. Diese werden punktuell weiter fortgesetzt. Zu tatrelevanten Tageszeiten wurden insbesondere in Wohngebieten die offenen Präsenzstreifen deutlich verstärkt. Dieses konzentrierte Vorgehen mit weiteren gezielten Maßnahmen führte laut Pressebericht dazu, dass es während der beiden Kontrollwochen in den Landkreisen Sigmaringen und Bodenseekreis zu keinem einzigen Wohnungseinbruch kam. Im Landkreis Ravensburg wurden zwar vier Einbruchsdelikte aktenkundig, darunter waren jedoch keine Wohnungseinbrüche.

„Dieses erfreuliche Ergebnis ist neben den intensiven Ermittlungen der Fachinspektion bei der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen in den zurückliegenden Monaten auch auf die deutlich verstärkte polizeiliche Wahrnehmbarkeit in Wohngebieten zurückzuführen“, resümiert Polizeipräsident Uwe Stürmer. Und er fügt hinzu, dass auch weiterhin ein Schwerpunkt auf die Bekämpfung des Wohnungseinbruchs gelegt werde und hierzu die Kooperation mit der Wasserschutzpolizei in Friedrichshafen und Überlingen in der dunklen Jahreszeit fortgeführt werden solle. Ziel sei es auch, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung weiter zu stärken“, so Stürmer weiter.

Neben der polizeilichen Präsenzerhöhung werden zusätzlich Informationsstände mit dem Themenschwerpunkt Einbruchsprävention nach dem Auftakt im Oktober fortgeführt. Im Kreis Sigmaringen sind sie am Dienstag, 15. Dezember, von 10 bis 16 Uhr im FX Baumarkt Ruch, Igelswieser Straße 6 in Meßkirch und am 19. Januar, von 10 bis 16 Uhr im Sonderpreis Baumarkt, Graf-Mangold-Straße 25/1 in Meßkirch zu finden. Am Samstag, 9. Februar, informiert die Polizei von 10 bis 16 Uhr im Toom Baumarkt, Friedrich-List-Straße 14 in Sigmaringen. Hier stehen die Beamten der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen als Ansprechpartner unabhängig für Beratungen rund um das Thema „Einbruchsschutz in den eigenen vier Wänden“ und weitere Fragen der polizeilichen Kriminalprävention zur Verfügung, teilt das Präsidium mit.