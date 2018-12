Polizei sucht Zeugen zu Nötigung

Zeugen sucht die Polizei zu einer Nötigung im Straßenverkehr, die am Freitagmittag gegen 14.30 Uhr auf der B 313 zwischen Vilsingen und Sigmaringen begangen wurde. Ein 34-jähriger Lastwagenfahrer, der die Bundesstraße in Richtung Sigmaringen befuhr, wollte unmittelbar nach dem Ortsende von Vilsingen einen langsamer vorausfahrenden, mit Holz beladenen Laster überholen. Als er sich auf Höhe der hinteren Achse des zu überholenden Lastwagens befand, musste er aufgrund von zwei entgegenkommenden Autos eine Vollbremsung vornehmen, um wieder hinter dem zu überholenden Laster einscheren zu können. Der Lenker des ersten entgegenkommenden Autos, bei dem es sich um ein gelbes Post-Fahrzeug handelte, musste deshalb nach rechts in das Bankett ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere den hinter dem Post-Auto fahrenden Autofahrer, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, in Verbindung zu setzen.