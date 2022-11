Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in zwei Fällen

Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Dacia mit SIG-Kennzeichen soll am Freitag gegen 21.15 Uhr in den Kreisverkehr bei der Shell-Tankstelle in der Binger Straße eingefahren sein und hierbei die Vorfahrt eines Kradlenkers, der sich bereits im Kreisverkehr befand, missachtet haben. Der Kradlenker musste eine Vollbremsung machen, wodurch er stürzte und sich leicht verletzte. Das teilt die Polizei in einer Meldung mit.

Weiterhin entstand an seinem Krad Sachschaden von circa 1500 Euro. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich zwischen 7.10 und 13 Uhr im Wildensteinweig. Den Ermittlungen zufolge beschädigte der bislang unbekannte Unfallverursacher einen auf Höhe Hausnummer 6 geparkten Audi A6 und entfernte sich anschließend. Der Schaden am Audi wird auf circa 500 Euro geschätzt. Hinweise zu den beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571/1040 entgegen.