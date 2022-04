Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Zwischen Montag und Dienstag ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der B 313 im Bereich der Donaubrücke mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die dortige Leitplanke geprallt. Wie die Polizei in einer Meldung mitteilt, wurde die Leitplanke durch den Unfall über etwa 50 Meter hinweg beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision von der Unfallstelle, ohne den entstandenen Schaden zu melden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise unter Telefon 07571/1040 entgegen. Ausgehend von den Spuren vor Ort könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Lastwagen der Marke DAF in der Farbe Hellgrün handeln.