Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Ein Autofahrer hat am Dienstag zwischen 7 und 9 Uhr einen auf dem Privatparkplatz abgestellten Corsa in der Keltenstraße in Laiz beschädigt. Wie die Polizei in einer Meldung mitteilt, stieß der bislang unbekannte Fahrer vermutlich beim Rangieren gegen das Heck des geparkten Autos. Dadurch entstand ein erheblicher Sachschaden im Bereich des Kofferraums sowie der Stoßstange. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer den Rempler beobachtet hat oder sonst Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07571/1040 zu melden.